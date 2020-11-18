Пандемия увеличила спрос на части диких животных в Азии, заявил эксперт
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Пандемия коронавируса увеличила спрос на части диких животных в Азии, в связи с чем усилилась деятельность нелегальных скупщиков и контрабандистов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Пандемия повлияла по нескольким направлениям. Первое связано с тем, что мировая медицина установила, что самым эффективным средством от коронавируса является сильный иммунитет. В странах Азии, соответственно, усилился спрос на товары растительного и животного происхождения, которые усиливают иммунитет. Это все отразилось на увеличении спроса на части тел животных и растения на территории России. Несмотря на то, что граница закрыта, товарооборот остается, и деятельность нелегальных скупщиков и контрабандистов усилилась", - сказал Арамилев.
По его словам, увеличилась нагрузка на сотрудников таможни, ФСБ и МВД, они достаточно активно противостоят контрабанде, и сотрудники Центра "Амурский тигр" им со своей стороны традиционно помогают. Арамилев пояснил, что китайское правительство предпринимает меры для борьбы с контрабандой дериватов, но тысячелетние традиции потребления в этой стране частей диких животных дают о себе знать.
"Мы иллюзий не испытываем и понимаем, что это работа не одного года. В основном нужно рассчитывать на свои силы", - добавил Арамилев.
"Второе направление (влияния пандемии) – режим самоизоляции переместил людей из города в сельскую и таежную местность, увеличился пресс на животных со стороны людей с оружием. Это все сказалось на интенсивности работы службы охотнадзора, заповедников и нацпарков", - добавил собеседник агентства.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22.
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