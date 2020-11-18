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Зеленский сдал второй положительный тест на коронавирус
Зеленский сдал второй положительный тест на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:37
2020-11-18T22:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юлия мендель
андрей ермак
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя хорошо.Ранее пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель заявила, что здоровье Зеленского улучшается каждый день."Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать… Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются", - сказал Зеленский в своем видеоблоге в Telegram.Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
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коронавирус covid-19, юлия мендель, андрей ермак, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Зеленский сдал второй положительный тест на коронавирус

22:37 18.11.2020
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя хорошо.
Ранее пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель заявила, что здоровье Зеленского улучшается каждый день.
"Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать… Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются", - сказал Зеленский в своем видеоблоге в Telegram.
Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юлия МендельАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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