https://ria.ru/20201118/zelenskiy-1585263358.html

Зеленский сдал второй положительный тест на коронавирус

Зеленский сдал второй положительный тест на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T22:37

2020-11-18T22:37

2020-11-18T22:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

юлия мендель

андрей ермак

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя хорошо.Ранее пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель заявила, что здоровье Зеленского улучшается каждый день."Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать… Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются", - сказал Зеленский в своем видеоблоге в Telegram.Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html

киев

украина

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коронавирус covid-19, юлия мендель, андрей ермак, владимир зеленский, киев, украина, в мире