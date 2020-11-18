https://ria.ru/20201118/zavody-1585206331.html
В Москве построят два завода по переработке осадка сточных вод
В Москве построят два завода по переработке осадка сточных вод
В Москве завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:31
2020-11-18T16:31
2020-11-18T16:31
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
мосводоканал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/49888/20/498882066_0:312:3001:2000_1400x0_80_0_0_fb3751ae7c980bc2905e713c88de4aa1.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Москве завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод, инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. "Второй этап конкурса продлится в течение трех месяцев, в этот период компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Он уточнил, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, а предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Ежегодно на очистных сооружениях Мосводоканала образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос безотходной переработки которого обсуждается на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию, отмечается в сообщении."По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что Москва активно использует концессионные соглашения для развития городской инфраструктуры. Этот механизм позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессии.Общий объем инвестиций в рамках заключенных концессионных соглашений Москвы сегодня составляет около 60 миллиардов рублей. Чаще всего такая форма сотрудничества используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета – например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.
https://realty.ria.ru/20201118/zavody-1585192047.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/49888/20/498882066_105:0:2772:2000_1400x0_80_0_0_18be9d7e1116545f24619ff65fe6d9cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, мосводоканал
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
В Москве
завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод, инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.
"Второй этап конкурса продлится в течение трех месяцев, в этот период компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводит пресс-служба.
Он уточнил, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, а предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию.
Ежегодно на очистных сооружениях Мосводоканала
образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос безотходной переработки которого обсуждается на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию, отмечается в сообщении.
"По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Он напомнил, что Москва активно использует концессионные соглашения для развития городской инфраструктуры. Этот механизм позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессии.
Общий объем инвестиций в рамках заключенных концессионных соглашений Москвы сегодня составляет около 60 миллиардов рублей. Чаще всего такая форма сотрудничества используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета – например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.