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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201118/zavody-1585206331.html
В Москве построят два завода по переработке осадка сточных вод
В Москве построят два завода по переработке осадка сточных вод
В Москве завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:31
2020-11-18T16:31
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
мосводоканал
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Москве завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод, инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. "Второй этап конкурса продлится в течение трех месяцев, в этот период компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Он уточнил, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, а предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Ежегодно на очистных сооружениях Мосводоканала образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос безотходной переработки которого обсуждается на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию, отмечается в сообщении."По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что Москва активно использует концессионные соглашения для развития городской инфраструктуры. Этот механизм позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессии.Общий объем инвестиций в рамках заключенных концессионных соглашений Москвы сегодня составляет около 60 миллиардов рублей. Чаще всего такая форма сотрудничества используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета – например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, мосводоканал

В Москве построят два завода по переработке осадка сточных вод

16:31 18.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидОчистка от мусора ливневой канализации в Казани
Очистка от мусора ливневой канализации в Казани - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Москве завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод, инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.
"Второй этап конкурса продлится в течение трех месяцев, в этот период компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Он уточнил, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, а предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию.
Ежегодно на очистных сооружениях Мосводоканала образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос безотходной переработки которого обсуждается на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию, отмечается в сообщении.
"По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
15:28
Два завода по переработке илового осадка построят в Москве
Он напомнил, что Москва активно использует концессионные соглашения для развития городской инфраструктуры. Этот механизм позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессии.
Общий объем инвестиций в рамках заключенных концессионных соглашений Москвы сегодня составляет около 60 миллиардов рублей. Чаще всего такая форма сотрудничества используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета – например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваМосводоканал
 
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