https://ria.ru/20201118/zavody-1585206331.html

В Москве построят два завода по переработке осадка сточных вод

В Москве построят два завода по переработке осадка сточных вод

В Москве завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:31

2020-11-18T16:31

2020-11-18T16:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

мосводоканал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/49888/20/498882066_0:312:3001:2000_1400x0_80_0_0_fb3751ae7c980bc2905e713c88de4aa1.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Москве завершился первый этап конкурса на строительство и эксплуатацию на юго-востоке столицы двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод, инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. "Второй этап конкурса продлится в течение трех месяцев, в этот период компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Он уточнил, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, а предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Ежегодно на очистных сооружениях Мосводоканала образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос безотходной переработки которого обсуждается на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию, отмечается в сообщении."По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что Москва активно использует концессионные соглашения для развития городской инфраструктуры. Этот механизм позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессии.Общий объем инвестиций в рамках заключенных концессионных соглашений Москвы сегодня составляет около 60 миллиардов рублей. Чаще всего такая форма сотрудничества используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета – например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.

https://realty.ria.ru/20201118/zavody-1585192047.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, мосводоканал