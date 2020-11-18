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В Госдуму внесли законопроект о запрете разжигания розни в образовании
В Госдуму внесли законопроект о запрете разжигания розни в образовании
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым устанавливается запрет на использование просветительской деятельности в образовании для разжигания... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:55
2020-11-18T14:12
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым устанавливается запрет на использование просветительской деятельности в образовании для разжигания социальной или расовой розни, следует из базы данных нижней палаты парламента."Законопроектом предусматривается запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов", - говорится в пояснительной записке.Также проектом предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, под которой понимается "осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.Кроме того, парламентарии предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений, чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в процесс. Соответствующие поправки вносятся в закон "Об образовании"."Принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений, что способствовало бы созданию дополнительных условий для развития культуры человека, социализации личности, мотивации ее на формирование активной гражданской позиции", - говорится в материалах.Отдельным проектом также в Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ.
https://ria.ru/20201117/pedagogi-1585029036.html
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госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете разжигания розни в образовании

12:55 18.11.2020 (обновлено: 14:12 18.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым устанавливается запрет на использование просветительской деятельности в образовании для разжигания социальной или расовой розни, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов", - говорится в пояснительной записке.
Также проектом предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, под которой понимается "осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".
Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.
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Кроме того, парламентарии предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений, чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в процесс. Соответствующие поправки вносятся в закон "Об образовании".
"Принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений, что способствовало бы созданию дополнительных условий для развития культуры человека, социализации личности, мотивации ее на формирование активной гражданской позиции", - говорится в материалах.
Отдельным проектом также в Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ.
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