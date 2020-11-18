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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:40
2020-11-18T10:40
валентина матвиенко
андрей исаев
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок.Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Ко второму чтению вносится ряд поправок, которые были выработаны рабочей группой по доработке проекта с учетом интересов профсоюзов и работодателей.Новая редакция законопроекта об "удаленке", подготовленная ко второму чтению, будет предусматривать, что работодатель сможет переводить сотрудников на "удаленку" в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, другие обязанности работодателю по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут. Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.Помимо этого, законопроектом будет предусматриваться, что дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности".Вместе с тем, сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен в том числе по почте."Мы договорились, что такие важные решения, как заключение трудового договора, расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью. Все остальные — это предмет договоренности между работодателем и работником, они сами устанавливают, каким конкретно способом они будут утверждать подлинность документа", - сказал глава рабочей группы, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев на заседании комитета.Также новая редакция законопроекта об "удаленке" будет предусматривать оплату командировок дистанционным работникам.При этом работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20201106/udalenka-1583397395.html
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валентина матвиенко, андрей исаев, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе

10:40 18.11.2020
 
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Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
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Ко второму чтению вносится ряд поправок, которые были выработаны рабочей группой по доработке проекта с учетом интересов профсоюзов и работодателей.
Новая редакция законопроекта об "удаленке", подготовленная ко второму чтению, будет предусматривать, что работодатель сможет переводить сотрудников на "удаленку" в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, другие обязанности работодателю по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут. Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.
Помимо этого, законопроектом будет предусматриваться, что дистанционные работники в случае болезни смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности".
Вместе с тем, сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен в том числе по почте.
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"Мы договорились, что такие важные решения, как заключение трудового договора, расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью. Все остальные — это предмет договоренности между работодателем и работником, они сами устанавливают, каким конкретно способом они будут утверждать подлинность документа", - сказал глава рабочей группы, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев на заседании комитета.
Также новая редакция законопроекта об "удаленке" будет предусматривать оплату командировок дистанционным работникам.
При этом работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
 
Валентина МатвиенкоАндрей ИсаевСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
 
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