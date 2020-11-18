https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585125587.html

СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска

СК опроверг слухи о задержании жены мэра Томска

Региональное управление СК РФ опровергло появившуюся в соцсетях информацию о задержании Галины Кляйн - жены арестованного за коррупцию мэра Томска Ивана Кляйна. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:54

2020-11-18T10:54

2020-11-18T10:54

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Региональное управление СК РФ опровергло появившуюся в соцсетях информацию о задержании Галины Кляйн - жены арестованного за коррупцию мэра Томска Ивана Кляйна."Мы опровергаем эту информацию. Никто жену Кляйна не задерживал", - сказала РИА Новости в среду представитель управления Елена Лебедева.Между тем источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости информацию СМИ о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму.По данным источника, водителя допросили, но не задерживали, как и Галину Кляйн. Сведения о счетах проверяются, добавил собеседник агентства.В свою очередь в пресс-службе УМВД по Томской области РИА Новости сообщили, что информация о допросе или других следственных действиях в отношении Галины Кляйн "уточняется".Мэра Томска Кляйна в пятницу, 13 ноября, задержали прямо на рабочем месте и затем поместили в СИЗО: ему вменяется превышение полномочий. Виновным себя градоначальник не считает.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором этого завода, но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. При этом, по данным СУСК, Кляйн остается акционером "Томского пива".Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. Сейчас он отстранен от должности на время расследования.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/klyayn-1585111360.html

томск

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иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, томская область, происшествия