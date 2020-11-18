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Путин назвал задачу всех глав регионов
Путин назвал задачу всех глав регионов
Задача всех глав регионов России - настойчиво и в ежечасном режиме решать проблемы борьбы с эпидемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:28
2020-11-18T15:28
2020-11-18T15:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задача всех глав регионов России - настойчиво и в ежечасном режиме решать проблемы борьбы с эпидемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям, людям с хроническими заболеваниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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