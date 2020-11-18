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Путин назвал задачу всех глав регионов

Путин назвал задачу всех глав регионов

Задача всех глав регионов России - настойчиво и в ежечасном режиме решать проблемы борьбы с эпидемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:28

2020-11-18T15:28

2020-11-18T15:41

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коронавирусы

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задача всех глав регионов России - настойчиво и в ежечасном режиме решать проблемы борьбы с эпидемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям, людям с хроническими заболеваниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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