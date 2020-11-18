https://ria.ru/20201118/zabolevaemost-1585173250.html
Голикова заявила об увеличении заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза
Голикова заявила об увеличении заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза
Суточный показатель заболеваемости коронавирусом с 1 октября увеличился в 2,5 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:15
2020-11-18T14:15
2020-11-18T14:35
республика татарстан (татарстан)
республика карелия
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956048_0:277:3149:2048_1400x0_80_0_0_0923d3da660f2b1cd3251a335d679e39.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом с 1 октября увеличился в 2,5 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза - с 6,1 случая до 15,3 случаев на 100 тысяч населения", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.По ее словам, разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
республика татарстан (татарстан)
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956048_630:557:2617:2048_1400x0_80_0_0_182e8dfc60aa52b1e167eb092bb6cfa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), республика карелия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество