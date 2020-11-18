https://ria.ru/20201118/zabolevaemost-1585173250.html

Голикова заявила об увеличении заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза

Голикова заявила об увеличении заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом с 1 октября увеличился в 2,5 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:15

2020-11-18T14:15

2020-11-18T14:35

республика татарстан (татарстан)

республика карелия

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956048_0:277:3149:2048_1400x0_80_0_0_0923d3da660f2b1cd3251a335d679e39.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суточный показатель заболеваемости коронавирусом с 1 октября увеличился в 2,5 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза - с 6,1 случая до 15,3 случаев на 100 тысяч населения", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.По ее словам, разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика татарстан (татарстан)

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), республика карелия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество