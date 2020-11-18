https://ria.ru/20201118/youtube-1585124630.html

На YouTube станет еще больше рекламы

На YouTube станет еще больше рекламы

На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:50

2020-11-18T10:50

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риа наука

youtube

технологии

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга.Пока данные объявления появились в рамках бета-тестирования. Аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.В YouTube рассчитывают, что новый вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства. Избавиться от очередного вида рекламы на видеохостинге можно лишь приобретя подписку на YouTube Premium.

https://ria.ru/20200803/1575279314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, технологии