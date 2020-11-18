https://ria.ru/20201118/youtube-1585124630.html
На YouTube станет еще больше рекламы
На YouTube станет еще больше рекламы
На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:50
2020-11-18T10:50
2020-11-18T10:50
риа наука
youtube
технологии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга.Пока данные объявления появились в рамках бета-тестирования. Аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.В YouTube рассчитывают, что новый вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства. Избавиться от очередного вида рекламы на видеохостинге можно лишь приобретя подписку на YouTube Premium.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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youtube, технологии
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
На YouTube
появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается
на официальном блоге видеохостинга.
Пока данные объявления появились в рамках бета-тестирования. Аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.
В YouTube рассчитывают, что новый вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства.
Избавиться от очередного вида рекламы на видеохостинге можно лишь приобретя подписку на YouTube Premium.