Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201118/youtube-1585124630.html
На YouTube станет еще больше рекламы
На YouTube станет еще больше рекламы
На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:50
2020-11-18T10:50
риа наука
youtube
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1400x0_80_0_0_9fda95a45649e3ceae3406cd848d1993.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга.Пока данные объявления появились в рамках бета-тестирования. Аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.В YouTube рассчитывают, что новый вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства. Избавиться от очередного вида рекламы на видеохостинге можно лишь приобретя подписку на YouTube Premium.
https://ria.ru/20200803/1575279314.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_318:62:1135:675_1400x0_80_0_0_c1191f67b7c77b24885b2030ec52a260.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, технологии

На YouTube станет еще больше рекламы

10:50 18.11.2020
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На YouTube появился новый вид рекламы, которая запускается исключительно, как аудио. О нововведении сообщается на официальном блоге видеохостинга.
Пока данные объявления появились в рамках бета-тестирования. Аудиореклама включается в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 08:00
Как полностью и навсегда защититься от бана на YouTube
В YouTube рассчитывают, что новый вид рекламы получит распространение среди тех пользователей, что предпочитают слушать подкасты или аудиозаписи, не включая дисплей своего устройства.
Избавиться от очередного вида рекламы на видеохостинге можно лишь приобретя подписку на YouTube Premium.
 
РИА НаукаYouTubeТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Российские космонавты начали выход в открытый космос
19:03Возгорания в больнице в Коммунарке нет
18:59В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил глав двух регионов
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
Лента новостейМолния