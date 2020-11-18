https://ria.ru/20201118/yemen-1585155686.html

В Йемене обстреляли мобильный госпиталь Красного полумесяца

В Йемене обстреляли мобильный госпиталь Красного полумесяца

Неизвестные обстреляли сотрудников мобильного госпиталя организации Эмиратского Красного полумесяца в йеменской провинции Таиз, сообщила организация в своем... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:02

2020-11-18T13:02

2020-11-18T13:02

ансар алла

йемен

таиз

оаэ

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/106530/82/1065308212_0:132:2930:1780_1400x0_80_0_0_fb7dd0a779c42050a275cc2ede339ddf.jpg

ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Неизвестные обстреляли сотрудников мобильного госпиталя организации Эмиратского Красного полумесяца в йеменской провинции Таиз, сообщила организация в своем микроблоге в социальной сети Twitter."Организация Красного полумесяца ОАЭ осуждает нападение на ее медицинский персонал в деревне Яхталь в провинции Таиз, где по сотрудникам организации был открыт огонь", - говорится в сообщении.В организации отметили, что "нападения на сотрудников гуманитарных организаций представляют собой явное нарушение международных норм и конвенций".Организация не упомянула, были ли пострадавшие в результате этого нападения.Провинция Таиз в центральной части Йемена частично находится под контролем правительственных войск, поддерживающих президента Абд Раббу Мансура Хади, на стороне которого воюют ОАЭ, а частично - под контролем шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).В Йемене с 2014 года длится гражданская война, в результате которой страна оказалась разделена на северную часть, где правят хуситы, и южную, которую контролирует международно признанное правительство совместно с поддерживаемыми ОАЭ сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.

https://ria.ru/20200729/1575077241.html

йемен

таиз

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, йемен, таиз, оаэ, в мире