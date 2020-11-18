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В Йемене обстреляли мобильный госпиталь Красного полумесяца
В Йемене обстреляли мобильный госпиталь Красного полумесяца
Неизвестные обстреляли сотрудников мобильного госпиталя организации Эмиратского Красного полумесяца в йеменской провинции Таиз, сообщила организация в своем... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:02
2020-11-18T13:02
ансар алла
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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Неизвестные обстреляли сотрудников мобильного госпиталя организации Эмиратского Красного полумесяца в йеменской провинции Таиз, сообщила организация в своем микроблоге в социальной сети Twitter."Организация Красного полумесяца ОАЭ осуждает нападение на ее медицинский персонал в деревне Яхталь в провинции Таиз, где по сотрудникам организации был открыт огонь", - говорится в сообщении.В организации отметили, что "нападения на сотрудников гуманитарных организаций представляют собой явное нарушение международных норм и конвенций".Организация не упомянула, были ли пострадавшие в результате этого нападения.Провинция Таиз в центральной части Йемена частично находится под контролем правительственных войск, поддерживающих президента Абд Раббу Мансура Хади, на стороне которого воюют ОАЭ, а частично - под контролем шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).В Йемене с 2014 года длится гражданская война, в результате которой страна оказалась разделена на северную часть, где правят хуситы, и южную, которую контролирует международно признанное правительство совместно с поддерживаемыми ОАЭ сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.
https://ria.ru/20200729/1575077241.html
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ансар алла, йемен, таиз, оаэ, в мире

В Йемене обстреляли мобильный госпиталь Красного полумесяца

13:02 18.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене
Последствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. Неизвестные обстреляли сотрудников мобильного госпиталя организации Эмиратского Красного полумесяца в йеменской провинции Таиз, сообщила организация в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
"Организация Красного полумесяца ОАЭ осуждает нападение на ее медицинский персонал в деревне Яхталь в провинции Таиз, где по сотрудникам организации был открыт огонь", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что "нападения на сотрудников гуманитарных организаций представляют собой явное нарушение международных норм и конвенций".
Организация не упомянула, были ли пострадавшие в результате этого нападения.
Йемен - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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Сепаратисты юга Йемена объявили об отказе от самоуправления
Провинция Таиз в центральной части Йемена частично находится под контролем правительственных войск, поддерживающих президента Абд Раббу Мансура Хади, на стороне которого воюют ОАЭ, а частично - под контролем шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).
В Йемене с 2014 года длится гражданская война, в результате которой страна оказалась разделена на северную часть, где правят хуситы, и южную, которую контролирует международно признанное правительство совместно с поддерживаемыми ОАЭ сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.
 
Ансар АллаЙеменТаизОАЭВ мире
 
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