https://ria.ru/20201118/yakutsk-1585132982.html

Власти Якутска хотят продать здание мэрии

Власти Якутска хотят продать здание мэрии

Власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков", сообщила мэр Сардана Авксентьева. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:28

2020-11-18T11:28

2020-11-18T11:28

сардана авксентьева

якутск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40393/76/403937672_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_fe1781e8c92eeb0148eac98300c34ca0.jpg

ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков", сообщила мэр Сардана Авксентьева.По мнению мэра, городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города. "Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой", - сообщила она.Как отметила глава, для приема горожан в центре Якутска будет организован один фронт-офис. Также, по словам Авксентьевой, городские власти начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях. "Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года… Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", - добавила Авксентьева.В сентябре 2018 года выборы мэра Якутска с 39,98% голосов выиграла кандидат от партии "Возрождение России" Сардана Авксентьева, оставив позади кандидата от "Единой России", председателя гордумы Александра Саввинова. В своем первом распоряжении в качестве главы города Авксентьева указала продать дорогие машины мэрии. В ноябре она отменила общий новогодний корпоратив для сотрудников мэрии за счет средств муниципального бюджета.

https://ria.ru/20201111/yakutsk-1584034643.html

https://ria.ru/20201114/yakutiya-1584606655.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардана авксентьева, якутск, общество