https://ria.ru/20201118/yakutsk-1585132982.html
Власти Якутска хотят продать здание мэрии
Власти Якутска хотят продать здание мэрии
Власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков", сообщила мэр Сардана Авксентьева. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:28
2020-11-18T11:28
2020-11-18T11:28
сардана авксентьева
якутск
общество
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ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков", сообщила мэр Сардана Авксентьева.По мнению мэра, городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города. "Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой", - сообщила она.Как отметила глава, для приема горожан в центре Якутска будет организован один фронт-офис. Также, по словам Авксентьевой, городские власти начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях. "Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года… Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", - добавила Авксентьева.В сентябре 2018 года выборы мэра Якутска с 39,98% голосов выиграла кандидат от партии "Возрождение России" Сардана Авксентьева, оставив позади кандидата от "Единой России", председателя гордумы Александра Саввинова. В своем первом распоряжении в качестве главы города Авксентьева указала продать дорогие машины мэрии. В ноябре она отменила общий новогодний корпоратив для сотрудников мэрии за счет средств муниципального бюджета.
https://ria.ru/20201111/yakutsk-1584034643.html
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сардана авксентьева, якутск, общество
ЯКУТСК, 18 ноя – РИА Новости.
Власти Якутска
хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков", сообщила мэр Сардана Авксентьева
.
"С моими заместителями долго обсуждали, более года… И вот сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже - на Октябрьской и Гоголя... Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам", - отметила Авксентьева на своей странице в соцсети Instagram.
По мнению мэра, городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города. "Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой", - сообщила она.
Как отметила глава, для приема горожан в центре Якутска будет организован один фронт-офис. Также, по словам Авксентьевой, городские власти начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях. "Содержание автотранспорта дорого. Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года… Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", - добавила Авксентьева.
В сентябре 2018 года выборы мэра Якутска с 39,98% голосов выиграла кандидат от партии "Возрождение России" Сардана Авксентьева, оставив позади кандидата от "Единой России", председателя гордумы Александра Саввинова. В своем первом распоряжении в качестве главы города Авксентьева указала продать дорогие машины мэрии. В ноябре она отменила общий новогодний корпоратив для сотрудников мэрии за счет средств муниципального бюджета.