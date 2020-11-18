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Нижегородский борец с коррупцией получил срок за взяточничество
Нижегородский борец с коррупцией получил срок за взяточничество
Бывший оперуполномоченный отдела полиции по борьбе с коррупцией из Нижегородской области проведет 10,5 лет в колонии строгого режима за взяточничество, сообщает РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:53
2020-11-18T12:53
2020-11-18T12:53
тоншаевский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный отдела полиции по борьбе с коррупцией из Нижегородской области проведет 10,5 лет в колонии строгого режима за взяточничество, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2019 года оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получил от гражданина взятку в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство в его деятельности по лесозаготовкам в Тоншаевском районе Нижегородской области. При этом всего подсудимый требовал 5 миллионов рублей за невыявление возможных нарушений закона в деятельности ИП в сфере лесопользования и непривлечение предпринимателя за это к ответственности.Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2017 года он за взятку в 650 тысяч рублей, полученную от представителя ИП, создал условия для устранения конкурентов, участвовавших в аукционе по продаже делянок леса.В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признал. Из органов внутренних дел мужчина уволен."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафа в размере 5 миллионов 500 тысяч рублей, и также он лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает следственное управление.
https://ria.ru/20201024/tsukanov-1581337292.html
тоншаевский район
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тоншаевский район, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости.
Бывший оперуполномоченный отдела полиции по борьбе с коррупцией из Нижегородской области
проведет 10,5 лет в колонии строгого режима за взяточничество, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2019 года оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получил от гражданина взятку в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство в его деятельности по лесозаготовкам в Тоншаевском районе Нижегородской области. При этом всего подсудимый требовал 5 миллионов рублей за невыявление возможных нарушений закона в деятельности ИП в сфере лесопользования и непривлечение предпринимателя за это к ответственности.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2017 года он за взятку в 650 тысяч рублей, полученную от представителя ИП, создал условия для устранения конкурентов, участвовавших в аукционе по продаже делянок леса.
В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признал. Из органов внутренних дел мужчина уволен.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафа в размере 5 миллионов 500 тысяч рублей, и также он лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает следственное управление.