https://ria.ru/20201118/vzyatochnichestvo-1585152642.html

Нижегородский борец с коррупцией получил срок за взяточничество

Нижегородский борец с коррупцией получил срок за взяточничество

Бывший оперуполномоченный отдела полиции по борьбе с коррупцией из Нижегородской области проведет 10,5 лет в колонии строгого режима за взяточничество, сообщает РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:53

2020-11-18T12:53

2020-11-18T12:53

тоншаевский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Бывший оперуполномоченный отдела полиции по борьбе с коррупцией из Нижегородской области проведет 10,5 лет в колонии строгого режима за взяточничество, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2019 года оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получил от гражданина взятку в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство в его деятельности по лесозаготовкам в Тоншаевском районе Нижегородской области. При этом всего подсудимый требовал 5 миллионов рублей за невыявление возможных нарушений закона в деятельности ИП в сфере лесопользования и непривлечение предпринимателя за это к ответственности.Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2017 года он за взятку в 650 тысяч рублей, полученную от представителя ИП, создал условия для устранения конкурентов, участвовавших в аукционе по продаже делянок леса.В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признал. Из органов внутренних дел мужчина уволен."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафа в размере 5 миллионов 500 тысяч рублей, и также он лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20201024/tsukanov-1581337292.html

тоншаевский район

нижегородская область

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тоншаевский район, нижегородская область, происшествия