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Путин попросил внимательно отнестись к новому формату выплат врачам

Путин попросил внимательно отнестись к новому формату выплат врачам

Президент России Владимир Путин обратился к правительству и главам регионов с просьбой внимательно отнестись к запланированному переходу на новый формат выплат... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:13

2020-11-18T16:13

2020-11-18T16:13

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коронавирус в россии

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владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к правительству и главам регионов с просьбой внимательно отнестись к запланированному переходу на новый формат выплат врачам и медработникам, который начинается с ноября."Напомню, что, начиная с ноября, запланирован переход на новый формат выплат врачам и медработникам. Выплаты будут производиться, исходя из количества смен, в ходе которых работник участвовал в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению больных коронавирусной инфекцией. Так правительство договорилось с медицинским сообществом. В этой связи прошу правительство и регионы отнестись к внедрению этого механизма крайне внимательно и ответственно", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200928/vyplaty-1577883606.html

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