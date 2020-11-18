https://ria.ru/20201118/vyplaty-1585193112.html

Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19

Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19

Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые в рамках своей практической подготовки... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:34

2020-11-18T15:34

2020-11-18T15:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые в рамках своей практической подготовки принимают активное участие в оказании помощи больным с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Я предлагаю - знаю, что в правительстве это прорабатывалось - также предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным (с коронавирусом)", - сказал он в ходе совещания с членами кабмина. "Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов, и по медицинским специальностям, - в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - 7 тысяч рублей в месяц", - сообщил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585172801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин