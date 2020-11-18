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Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19
Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19
Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые в рамках своей практической подготовки... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:34
2020-11-18T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые в рамках своей практической подготовки принимают активное участие в оказании помощи больным с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Я предлагаю - знаю, что в правительстве это прорабатывалось - также предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным (с коронавирусом)", - сказал он в ходе совещания с членами кабмина. "Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов, и по медицинским специальностям, - в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - 7 тысяч рублей в месяц", - сообщил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19

15:34 18.11.2020 (обновлено: 15:54 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые в рамках своей практической подготовки принимают активное участие в оказании помощи больным с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я предлагаю - знаю, что в правительстве это прорабатывалось - также предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным (с коронавирусом)", - сказал он в ходе совещания с членами кабмина.
"Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов, и по медицинским специальностям, - в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - 7 тысяч рублей в месяц", - сообщил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
 
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