Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/vybory-1585145724.html
ЦИК предложил Наталью Чечину на пост члена избиркома Петербурга
ЦИК предложил Наталью Чечину на пост члена избиркома Петербурга
ЦИК может предложить кандидата на должность главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии через неделю, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:24
2020-11-18T12:24
николай булаев
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209394_0:0:3610:2031_1400x0_80_0_0_9e6c14fe4c54b592c01afba0fc54ab8e.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ЦИК может предложить кандидата на должность главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии через неделю, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.ЦИК России на заседании в среду предложил назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса главу администрации Курортного района Санкт-Петербурга Наталью Чечину. Соответствующее постановление будет направлено губернатору Санкт-Петербурга."Что касается вопроса по кандидатуре для избрания председателем, это вопрос будет позже после того, как будет введен в состав городской избирательной комиссии наш коллега, которого мы предложили, мы потом еще раз на заседании ЦИК отдельным вопросом рассмотрим", - сказал Булаев на заседании.Он добавил, что кандидата на должность председателя члены ЦИК "коллегиально рассмотрят и коллегиально примут решение". По его словам, Чечина также может претендовать на эту должность"Через неделю у нас плановое заседание, мы тогда с вами рассмотрим отдельно вопрос и по Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии, если к этому времени губернатором будет принято решение (о назначении члена комиссии с правом решающего голоса)", - отметил Булаев.В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие Виктору Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.В ноябре ряд СМИ сообщил, что Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали. -0-
https://ria.ru/20200930/vybory-1577992579.html
https://ria.ru/20200930/vybory-1577992247.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209394_877:0:3608:2048_1400x0_80_0_0_9a08b54ef3bf3c59c57cca5940241b51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай булаев, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика

ЦИК предложил Наталью Чечину на пост члена избиркома Петербурга

12:24 18.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Брифинг в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ЦИК может предложить кандидата на должность главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии через неделю, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
ЦИК России на заседании в среду предложил назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса главу администрации Курортного района Санкт-Петербурга Наталью Чечину. Соответствующее постановление будет направлено губернатору Санкт-Петербурга.
"Что касается вопроса по кандидатуре для избрания председателем, это вопрос будет позже после того, как будет введен в состав городской избирательной комиссии наш коллега, которого мы предложили, мы потом еще раз на заседании ЦИК отдельным вопросом рассмотрим", - сказал Булаев на заседании.
Он добавил, что кандидата на должность председателя члены ЦИК "коллегиально рассмотрят и коллегиально примут решение". По его словам, Чечина также может претендовать на эту должность
"Через неделю у нас плановое заседание, мы тогда с вами рассмотрим отдельно вопрос и по Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии, если к этому времени губернатором будет принято решение (о назначении члена комиссии с правом решающего голоса)", - отметил Булаев.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:41
Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК покинул пост
В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие Виктору Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.
В ноябре ряд СМИ сообщил, что Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали. -0-
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 12:34
ЦИК предложил членам избиркома Петербурга досрочно сложить полномочия
 
Николай БулаевЭлла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:04Российские космонавты начали выход в открытый космос
19:03Возгорания в больнице в Коммунарке нет
18:59В Коммунарке не подтвердили информацию о взрыве
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил глав двух регионов
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
Лента новостейМолния