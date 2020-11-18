https://ria.ru/20201118/vybory-1585145724.html

ЦИК предложил Наталью Чечину на пост члена избиркома Петербурга

ЦИК предложил Наталью Чечину на пост члена избиркома Петербурга

ЦИК может предложить кандидата на должность главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии через неделю, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:24

2020-11-18T12:24

2020-11-18T12:24

николай булаев

элла памфилова

цик рф

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ЦИК может предложить кандидата на должность главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии через неделю, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.ЦИК России на заседании в среду предложил назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса главу администрации Курортного района Санкт-Петербурга Наталью Чечину. Соответствующее постановление будет направлено губернатору Санкт-Петербурга."Что касается вопроса по кандидатуре для избрания председателем, это вопрос будет позже после того, как будет введен в состав городской избирательной комиссии наш коллега, которого мы предложили, мы потом еще раз на заседании ЦИК отдельным вопросом рассмотрим", - сказал Булаев на заседании.Он добавил, что кандидата на должность председателя члены ЦИК "коллегиально рассмотрят и коллегиально примут решение". По его словам, Чечина также может претендовать на эту должность"Через неделю у нас плановое заседание, мы тогда с вами рассмотрим отдельно вопрос и по Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии, если к этому времени губернатором будет принято решение (о назначении члена комиссии с правом решающего голоса)", - отметил Булаев.В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие Виктору Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.В ноябре ряд СМИ сообщил, что Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали. -0-

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николай булаев, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика