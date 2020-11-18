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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201118/vybory-1585104533.html
Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа
Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа
Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T07:04
2020-11-18T09:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
филадельфия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Об этом говорится в документе суда.Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", поскольку они "позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом".Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требовавшей признать недействительными почти десять тысяч избирательных бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно требовали признать по этой причине недействительными более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге.Пенсильвания с 20 выборщиками — один из ключевых штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Также штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к местным избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать свое лидерство в суде.
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дональд трамп, филадельфия, сша, в мире

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа

07:04 18.11.2020 (обновлено: 09:17 18.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Об этом говорится в документе суда.
Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", поскольку они "позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом".
Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требовавшей признать недействительными почти десять тысяч избирательных бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.
Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно требовали признать по этой причине недействительными более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге.
Пенсильвания с 20 выборщиками — один из ключевых штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Также штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к местным избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать свое лидерство в суде.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампФиладельфияСШАВ мире
 
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