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Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T07:04

2020-11-18T07:04

2020-11-18T09:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Об этом говорится в документе суда.Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", поскольку они "позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом".Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требовавшей признать недействительными почти десять тысяч избирательных бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно требовали признать по этой причине недействительными более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге.Пенсильвания с 20 выборщиками — один из ключевых штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Также штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к местным избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать свое лидерство в суде.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, филадельфия, сша, в мире