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Встреча Путина и Трампа в рамках саммита АТЭС не запланирована
Встреча Путина и Трампа в рамках саммита АТЭС не запланирована
Двусторонняя встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, который пройдет в режиме видеотрансляции, не запланирована,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:23
2020-11-18T19:23
2020-11-18T19:23
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двусторонняя встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, который пройдет в режиме видеотрансляции, не запланирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трамп примет участие в саммите АТЭС.На вопрос, планируется ли двусторонняя встреча лидеров двух стран в онлайн режиме, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.Саммит АТЭС пройдет 19-20 ноября под председательством Малайзии. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции его решили провести в виртуальном формате. Очередной форум будет посвящен теме "Переосмысление АТЭС: приоритеты после пандемии COVID-19".
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россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, малайзия, сша, в мире