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Встреча Путина и Трампа в рамках саммита АТЭС не запланирована
Встреча Путина и Трампа в рамках саммита АТЭС не запланирована
Двусторонняя встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, который пройдет в режиме видеотрансляции, не запланирована,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:23
2020-11-18T19:23
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
малайзия
сша
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двусторонняя встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, который пройдет в режиме видеотрансляции, не запланирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трамп примет участие в саммите АТЭС.На вопрос, планируется ли двусторонняя встреча лидеров двух стран в онлайн режиме, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.Саммит АТЭС пройдет 19-20 ноября под председательством Малайзии. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции его решили провести в виртуальном формате. Очередной форум будет посвящен теме "Переосмысление АТЭС: приоритеты после пандемии COVID-19".
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россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, малайзия, сша, в мире

Встреча Путина и Трампа в рамках саммита АТЭС не запланирована

19:23 18.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двусторонняя встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, который пройдет в режиме видеотрансляции, не запланирована, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трамп примет участие в саммите АТЭС.
На вопрос, планируется ли двусторонняя встреча лидеров двух стран в онлайн режиме, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
Саммит АТЭС пройдет 19-20 ноября под председательством Малайзии. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции его решили провести в виртуальном формате. Очередной форум будет посвящен теме "Переосмысление АТЭС: приоритеты после пандемии COVID-19".
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РоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинМалайзияСШАВ мире
 
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