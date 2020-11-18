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Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы
Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы
Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда бы не проголосовал за Дональда Трампа - он умеет "ставить правильные диагнозы", но РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:37
2020-11-18T09:37
дональд трамп
польша
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сша
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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда бы не проголосовал за Дональда Трампа - он умеет "ставить правильные диагнозы", но не способен решать проблемы.В интервью РИА Новости Валенса отрицательно ответил на вопрос, голосовал бы он за Трампа."Нет! Потому, что Трамп был популистом, демагогом", - сказал собеседник агентства.При этом он не согласился с тем, что все выходцы из Польши голосовали за Трампа."Я этого не знаю, я не уточнял, но думаю, что они тоже поделены. Трамп был популистом, демагогом, так что он мог нравиться людям, которые интересуются политикой в меньшей степени", - отметил польский политик.
https://ria.ru/20201118/polsha-1585113179.html
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дональд трамп, польша, лех валенса, сша, в мире

Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы

09:37 18.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда бы не проголосовал за Дональда Трампа - он умеет "ставить правильные диагнозы", но не способен решать проблемы.
В интервью РИА Новости Валенса отрицательно ответил на вопрос, голосовал бы он за Трампа.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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"Нет! Потому, что Трамп был популистом, демагогом", - сказал собеседник агентства.
"Но то, что касается диагноза, то и Трамп, и наши политики умеют ставить правильные диагнозы. В то же время, они имеют проблемы с лечением. Они плохо решают проблемы. Они популизмом, демагогией добывают поддержку, так как говорят об изменениях, а люди хотят изменений. Они говорят, что будут изменения, Трамп говорит, что будут изменения, и пробовал что-то менять. Но менял плохо, выходил из различных организаций. Эти организации плохо работают? Я согласен. Но это не означает, что из них надо выходить", - считает Валенса.
При этом он не согласился с тем, что все выходцы из Польши голосовали за Трампа.
"Я этого не знаю, я не уточнял, но думаю, что они тоже поделены. Трамп был популистом, демагогом, так что он мог нравиться людям, которые интересуются политикой в меньшей степени", - отметил польский политик.
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Дональд ТрампПольшаЛех ВаленсаСШАВ мире
 
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