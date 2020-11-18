https://ria.ru/20201118/valensa-1585114033.html

Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы

Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы

Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда бы не проголосовал за Дональда Трампа - он умеет "ставить правильные диагнозы", но РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:37

2020-11-18T09:37

2020-11-18T09:37

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польша

лех валенса

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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда бы не проголосовал за Дональда Трампа - он умеет "ставить правильные диагнозы", но не способен решать проблемы.В интервью РИА Новости Валенса отрицательно ответил на вопрос, голосовал бы он за Трампа."Нет! Потому, что Трамп был популистом, демагогом", - сказал собеседник агентства.При этом он не согласился с тем, что все выходцы из Польши голосовали за Трампа."Я этого не знаю, я не уточнял, но думаю, что они тоже поделены. Трамп был популистом, демагогом, так что он мог нравиться людям, которые интересуются политикой в меньшей степени", - отметил польский политик.

https://ria.ru/20201118/polsha-1585113179.html

https://ria.ru/20201117/iran-1584925309.html

польша

сша

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дональд трамп, польша, лех валенса, сша, в мире