https://ria.ru/20201118/valensa-1585110164.html
Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка
Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка
Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что Польше и России надо... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:05
2020-11-18T09:05
2020-11-18T09:05
борис ельцин
москва
гданьск
лех валенса
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:74:2724:1606_1400x0_80_0_0_54a291597aa73c5f3e5e5983c4ec0173.jpg
ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что Польше и России надо налаживать добрососедские отношения, ведь на их ссорах зарабатывают другие страны, в том числе США."Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. А если это за пределами наших возможностей, то надо сделать, наконец, наши отношения приятными. Я к этому стремился вместе с (президентом Борисом) Ельциным... Если мы договоримся, то будем иметь выгоду - и одни, и вторые. А пока наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий", - сказал Валенса.На уточняющий вопрос, идет ли речь о США, собеседник агентства сказал: "Прежде всего. Но не только".Валенса, возглавлявший Польшу в 1990-1995 годах, посетовал, что если бы он не проиграл следующие выборы, то в отношениях двух стран все было бы по-другому. "И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения", - заявил он.Отвечая на вопрос, в чем они видит причину того, что нынешнее руководство Польши считает более правильным закупать в США сжиженный газ, нежели природный газ из России, поставляемый трубопроводным транспортом, Валенса заявил, что это является следствием нахождения у власти соответствующих политиков. "Это потому, что мы имеем таких плохих политиков, которые не умеют считать", - сказал он.Ранее польские власти неоднократно заявляли, что намерены отказаться от покупки российского газа или максимально снизить его объем. В последнее время Польша подписала несколько долгосрочных контрактов на покупку сжиженного газа в США.
https://ria.ru/20181226/1548670144.html
https://ria.ru/20200421/1570340080.html
https://ria.ru/20201115/polsha-1584676586.html
москва
гданьск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:0:2724:2043_1400x0_80_0_0_3f9c54faddbd5dc3beea2287aad0611b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис ельцин, москва, гданьск, лех валенса, сша, в мире
ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости.
Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса
в интервью РИА Новости заявил, что Польше
и России надо налаживать добрососедские отношения, ведь на их ссорах зарабатывают другие страны, в том числе США
.
"Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. А если это за пределами наших возможностей, то надо сделать, наконец, наши отношения приятными. Я к этому стремился вместе с (президентом Борисом) Ельциным
... Если мы договоримся, то будем иметь выгоду - и одни, и вторые. А пока наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий", - сказал Валенса.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о США, собеседник агентства сказал: "Прежде всего. Но не только".
Валенса, возглавлявший Польшу в 1990-1995 годах, посетовал, что если бы он не проиграл следующие выборы, то в отношениях двух стран все было бы по-другому. "И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения", - заявил он.
Отвечая на вопрос, в чем они видит причину того, что нынешнее руководство Польши считает более правильным закупать в США сжиженный газ, нежели природный газ из России, поставляемый трубопроводным транспортом, Валенса заявил, что это является следствием нахождения у власти соответствующих политиков. "Это потому, что мы имеем таких плохих политиков, которые не умеют считать", - сказал он.
"От Гданьска
всегда будет ближе до Москвы
, чем до Вашингтона
. Поэтому всегда будет выгоднее. При этом нужно, чтобы мы стали умнее, чтобы поняли, что это не выгодно, что здесь ближе", - добавил собеседник агентства.
Ранее польские власти неоднократно заявляли, что намерены отказаться от покупки российского газа или максимально снизить его объем. В последнее время Польша подписала несколько долгосрочных контрактов на покупку сжиженного газа в США.