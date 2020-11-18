https://ria.ru/20201118/valensa-1585110164.html

Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка

Валенса заявил, что на ссорах России и Польши зарабатывает Америка

Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что Польше и России надо... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:05

2020-11-18T09:05

2020-11-18T09:05

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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что Польше и России надо налаживать добрососедские отношения, ведь на их ссорах зарабатывают другие страны, в том числе США."Господь Бог так решил, что мы соседи. И мы не сможем перенести ни Россию, ни Польшу с их мест. А если это за пределами наших возможностей, то надо сделать, наконец, наши отношения приятными. Я к этому стремился вместе с (президентом Борисом) Ельциным... Если мы договоримся, то будем иметь выгоду - и одни, и вторые. А пока наши ссоры приводят к тому, что на нас зарабатывает третий", - сказал Валенса.На уточняющий вопрос, идет ли речь о США, собеседник агентства сказал: "Прежде всего. Но не только".Валенса, возглавлявший Польшу в 1990-1995 годах, посетовал, что если бы он не проиграл следующие выборы, то в отношениях двух стран все было бы по-другому. "И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения", - заявил он.Отвечая на вопрос, в чем они видит причину того, что нынешнее руководство Польши считает более правильным закупать в США сжиженный газ, нежели природный газ из России, поставляемый трубопроводным транспортом, Валенса заявил, что это является следствием нахождения у власти соответствующих политиков. "Это потому, что мы имеем таких плохих политиков, которые не умеют считать", - сказал он.Ранее польские власти неоднократно заявляли, что намерены отказаться от покупки российского газа или максимально снизить его объем. В последнее время Польша подписала несколько долгосрочных контрактов на покупку сжиженного газа в США.

https://ria.ru/20181226/1548670144.html

https://ria.ru/20200421/1570340080.html

https://ria.ru/20201115/polsha-1584676586.html

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