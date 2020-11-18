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https://ria.ru/20201118/vaktsiny-1585145270.html
Центр "Вектор" разрабатывает еще три вакцины от COVID-19
Центр "Вектор" разрабатывает еще три вакцины от COVID-19
Государственный научный центр "Вектор" помимо уже зарегистрированной вакцины от коронавируса разрабатывает еще три, они находятся на различных этапах... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:22
2020-11-18T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" помимо уже зарегистрированной вакцины от коронавируса разрабатывает еще три, они находятся на различных этапах исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования: пептидная вакцина; рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584992762.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Центр "Вектор" разрабатывает еще три вакцины от COVID-19

12:22 18.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
Сотрудники ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" помимо уже зарегистрированной вакцины от коронавируса разрабатывает еще три, они находятся на различных этапах исследований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования: пептидная вакцина; рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 13:49Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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