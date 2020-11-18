https://ria.ru/20201118/vaktsinami-1585183671.html
Си Цзиньпин: КНР и партнеры по БРИКС работают над вакцинами против COVID
Си Цзиньпин: КНР и партнеры по БРИКС работают над вакцинами против COVID
В настоящее время китайские компании сотрудничают с российскими и бразильскими партнерами в проведении III-й фазы клинических испытаний вакцин против COVID-19,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:55
2020-11-18T14:55
2020-11-18T14:55
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МОСКВА, 18 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". В настоящее время китайские компании сотрудничают с российскими и бразильскими партнерами в проведении III-й фазы клинических испытаний вакцин против COVID-19, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Китай также готов к сотрудничеству в этой области с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) и Индией, отметил Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина во время своего выступления на 12-м саммите БРИКС.По его словам, для содействия формированию Центра разработки и исследования вакцин БРИКС китайская сторона уже учредила свой собственный национальный центр.Китай готов как в режиме онлайн, так и в очном формате содействовать совместным разработкам и тестированию вакцин, а также строительству заводов, авторизованному производству, взаимному признанию стандартов и другой работе в пяти странах, –добавил лидер КНР.
https://ria.ru/20201114/sotrudnichestvo-1584643743.html
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