https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585186886.html
Вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 показала эффективность 95 процентов
Вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 показала эффективность 95 процентов
Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:08
2020-11-18T15:08
2020-11-18T15:45
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:36:1310:772_1400x0_80_0_0_ce3ea529b6e603d7e9ae07e9608382b5.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, говорится в заявлении компаний.Окончательный анализ показал эффективность на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.Третья фаза клинических испытаний закончена. "Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что после проведения последнего анализа эффективности в ходе проводимой третьей фазы испытаний их (вакцина) BNT162b2 соответствует всем основным критериям исследования эффективности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании Pfizer.Как сообщается в заявлении, анализ данных показал, что вакцина "эффективна на 95% против COVID-19, начиная с 28 дня после первой инъекции".Представят вакцину от коронавирусной инфекции на утверждение регулирующим органам в США "в ближайшие дни"."Компании объявили, что была достигнута контрольная точка безопасности, которая требуется управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для разрешения на экстренное использование (вакцины - ред.)", - говорится в релизе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/pobochki-1584888933.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:0:1168:875_1400x0_80_0_0_bb08c2b8d6b3845938105f04ad4901dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, коронавирус covid-19, pfizer, inc.
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, говорится в заявлении компаний.
Окончательный анализ показал эффективность на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.
Третья фаза клинических испытаний закончена.
"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что после проведения последнего анализа эффективности в ходе проводимой третьей фазы испытаний их (вакцина) BNT162b2 соответствует всем основным критериям исследования эффективности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте
компании Pfizer.
Как сообщается в заявлении, анализ данных показал, что вакцина "эффективна на 95% против COVID-19, начиная с 28 дня после первой инъекции".
Представят вакцину от коронавирусной инфекции на утверждение регулирующим органам в США "в ближайшие дни".
"Компании объявили, что была достигнута контрольная точка безопасности, которая требуется управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для разрешения на экстренное использование (вакцины - ред.)", - говорится в релизе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.