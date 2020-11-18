https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585186886.html

Вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 показала эффективность 95 процентов

Вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 показала эффективность 95 процентов

Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, говорится в заявлении... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:08

2020-11-18T15:08

2020-11-18T15:45

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, говорится в заявлении компаний.Окончательный анализ показал эффективность на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.Третья фаза клинических испытаний закончена. "Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что после проведения последнего анализа эффективности в ходе проводимой третьей фазы испытаний их (вакцина) BNT162b2 соответствует всем основным критериям исследования эффективности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании Pfizer.Как сообщается в заявлении, анализ данных показал, что вакцина "эффективна на 95% против COVID-19, начиная с 28 дня после первой инъекции".Представят вакцину от коронавирусной инфекции на утверждение регулирующим органам в США "в ближайшие дни"."Компании объявили, что была достигнута контрольная точка безопасности, которая требуется управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для разрешения на экстренное использование (вакцины - ред.)", - говорится в релизе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/pobochki-1584888933.html

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сша, коронавирус covid-19, pfizer, inc.