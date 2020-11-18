https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585178971.html
Путин призвал увеличить число вакцин, выпускаемых в гражданский оборот
Путин призвал увеличить число вакцин, выпускаемых в гражданский оборот
Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном текущей ситуации с коронавирусом в России, выступил за увеличение количества вакцин, выпускаемых в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:37
2020-11-18T14:37
2020-11-18T14:57
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном текущей ситуации с коронавирусом в России, выступил за увеличение количества вакцин, выпускаемых в гражданский оборот."Количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличивать", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Он отметил, что ждет доклада главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, как идет эта работа. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585158956.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество