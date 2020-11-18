https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585178971.html

Путин призвал увеличить число вакцин, выпускаемых в гражданский оборот

Путин призвал увеличить число вакцин, выпускаемых в гражданский оборот

Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном текущей ситуации с коронавирусом в России, выступил за увеличение количества вакцин, выпускаемых в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:37

2020-11-18T14:37

2020-11-18T14:57

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном текущей ситуации с коронавирусом в России, выступил за увеличение количества вакцин, выпускаемых в гражданский оборот."Количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличивать", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Он отметил, что ждет доклада главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, как идет эта работа. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585158956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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