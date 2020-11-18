https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585156395.html
Центр Чумакова назвал сроки третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
Центр Чумакова назвал сроки третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует в феврале 2021 года начать... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:06
2020-11-18T13:06
2020-11-18T13:06
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует в феврале 2021 года начать третью фазу клинических испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.Он напомнил, что сейчас завершается второй этап клинических исследований вакцины на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Окончательные результаты будут получены примерно во второй половине декабря, после чего Центр Чумакова подаст документы на регистрацию вакцины."Если же говорить о том, как себя чувствуют участники исследования, то пока все идет максимально гладко. Не зафиксировано нежелательных явлений, кроме единичных случаев болезненности в месте укола. Первые 70 добровольцев выписаны из клиники в Кирове, никаких побочных явлений нет", - добавил Ишмухаметов.В основе так называемой цельновирионной вакцины, созданной в Центре Чумакова, используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук
планирует в феврале 2021 года начать третью фазу клинических испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
"Мы планируем приступить к третьей фазе в начале 2021 года, после получения всех необходимых разрешений", - сказал Ишмухаметов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
Он напомнил, что сейчас завершается второй этап клинических исследований вакцины на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Окончательные результаты будут получены примерно во второй половине декабря, после чего Центр Чумакова подаст документы на регистрацию вакцины.
"Если же говорить о том, как себя чувствуют участники исследования, то пока все идет максимально гладко. Не зафиксировано нежелательных явлений, кроме единичных случаев болезненности в месте укола. Первые 70 добровольцев выписаны из клиники в Кирове, никаких побочных явлений нет", - добавил Ишмухаметов.
В основе так называемой цельновирионной вакцины, созданной в Центре Чумакова, используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф