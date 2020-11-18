https://ria.ru/20201118/uchitel-1585141702.html

Алексей Учитель ответил на претензии сына Цоя

Алексей Учитель ответил на претензии сына Цоя

Студия "Рок" еще не получила официальных претензий от Александра Цоя, но при съемках фильма "Цой" никакие законы нарушены не были, картина уже идет в прокате,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:10

2020-11-18T12:10

2020-11-18T14:16

культура

ольга любимова

александр цой

группа "кино"

паулина андреева

игорь верник

алексей учитель

евгений цыганов

виктор цой

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Студия "Рок" еще не получила официальных претензий от Александра Цоя, но при съемках фильма "Цой" никакие законы нарушены не были, картина уже идет в прокате, поэтому ничего менять в ней не будут, заявил РИА Новости режиссер Алексей Учитель.Ранее сын лидера группы "Кино" Александр Цой подал иск к киностудии "Рок" Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором он просит обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные. Кроме того, он просит признать "незаконным нарушающее право Цоя А. В. на охрану изображения его умершего отца" и взыскать "расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей".Режиссер добавил, что фильм уже идет в прокате, менять он в нем ничего не будет.Фильм "Цой" вышел в российский прокат 12 ноября.Выход фильма в прокат неоднократно переносился. Против широкого проката выступал сын Виктора Цоя, он заявлял, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.Фильм Алексея Учителя показывает вымышленные события июля — августа 1990 года — времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". Актера, играющего Цоя, в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

https://ria.ru/20201021/kino-1580794868.html

https://ria.ru/20201112/kino-1583722207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, александр цой, группа "кино", паулина андреева, игорь верник, алексей учитель, евгений цыганов, виктор цой