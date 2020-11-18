Алексей Учитель ответил на претензии сына Цоя
12:10 18.11.2020 (обновлено: 14:16 18.11.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Студия "Рок" еще не получила официальных претензий от Александра Цоя, но при съемках фильма "Цой" никакие законы нарушены не были, картина уже идет в прокате, поэтому ничего менять в ней не будут, заявил РИА Новости режиссер Алексей Учитель.
Ранее сын лидера группы "Кино" Александр Цой подал иск к киностудии "Рок" Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором он просит обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные. Кроме того, он просит признать "незаконным нарушающее право Цоя А. В. на охрану изображения его умершего отца" и взыскать "расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей".
"Иск мы еще не получали, но никаких законов мы не нарушали. Образ Виктора Цоя принадлежит всем, в фильме он появляется только в документальных кадрах, снятых нами более 30 лет назад", — сказал Учитель.
Режиссер добавил, что фильм уже идет в прокате, менять он в нем ничего не будет.
Фильм "Цой" вышел в российский прокат 12 ноября.
Выход фильма в прокат неоднократно переносился. Против широкого проката выступал сын Виктора Цоя, он заявлял, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.
Фильм Алексея Учителя показывает вымышленные события июля — августа 1990 года — времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". Актера, играющего Цоя, в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.