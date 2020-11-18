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Алексей Учитель ответил на претензии сына Цоя
Алексей Учитель ответил на претензии сына Цоя
Студия "Рок" еще не получила официальных претензий от Александра Цоя, но при съемках фильма "Цой" никакие законы нарушены не были, картина уже идет в прокате,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:10
2020-11-18T14:16
культура
ольга любимова
александр цой
группа "кино"
паулина андреева
игорь верник
алексей учитель
евгений цыганов
виктор цой
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Студия "Рок" еще не получила официальных претензий от Александра Цоя, но при съемках фильма "Цой" никакие законы нарушены не были, картина уже идет в прокате, поэтому ничего менять в ней не будут, заявил РИА Новости режиссер Алексей Учитель.Ранее сын лидера группы "Кино" Александр Цой подал иск к киностудии "Рок" Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором он просит обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные. Кроме того, он просит признать "незаконным нарушающее право Цоя А. В. на охрану изображения его умершего отца" и взыскать "расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей".Режиссер добавил, что фильм уже идет в прокате, менять он в нем ничего не будет.Фильм "Цой" вышел в российский прокат 12 ноября.Выход фильма в прокат неоднократно переносился. Против широкого проката выступал сын Виктора Цоя, он заявлял, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.Фильм Алексея Учителя показывает вымышленные события июля — августа 1990 года — времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". Актера, играющего Цоя, в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.
https://ria.ru/20201021/kino-1580794868.html
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ольга любимова, александр цой, группа "кино", паулина андреева, игорь верник, алексей учитель, евгений цыганов, виктор цой

Алексей Учитель ответил на претензии сына Цоя

12:10 18.11.2020 (обновлено: 14:16 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРежиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Режиссер и продюсер Алексей Учитель в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Студия "Рок" еще не получила официальных претензий от Александра Цоя, но при съемках фильма "Цой" никакие законы нарушены не были, картина уже идет в прокате, поэтому ничего менять в ней не будут, заявил РИА Новости режиссер Алексей Учитель.
Ранее сын лидера группы "Кино" Александр Цой подал иск к киностудии "Рок" Алексея Учителя и кинопрокатчикам, в котором он просит обязать создателей картины удалить изображение Виктора Цоя из фильма и запретить использовать его персональные данные. Кроме того, он просит признать "незаконным нарушающее право Цоя А. В. на охрану изображения его умершего отца" и взыскать "расходы по нотариальному обеспечению доказательств 29 080 рублей".

"Иск мы еще не получали, но никаких законов мы не нарушали. Образ Виктора Цоя принадлежит всем, в фильме он появляется только в документальных кадрах, снятых нами более 30 лет назад", — сказал Учитель.

Режиссер добавил, что фильм уже идет в прокате, менять он в нем ничего не будет.
Фильм "Цой" вышел в российский прокат 12 ноября.
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Выход фильма в прокат неоднократно переносился. Против широкого проката выступал сын Виктора Цоя, он заявлял, что, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отмечала, что ведомство выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, а любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в суде.
Фильм Алексея Учителя показывает вымышленные события июля — августа 1990 года — времени, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". Актера, играющего Цоя, в фильме нет. Главную роль водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.
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КультураОльга ЛюбимоваАлександр ЦойГруппа "Кино"Паулина АндрееваИгорь ВерникАлексей УчительЕвгений ЦыгановВиктор Цой
 
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