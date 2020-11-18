https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585132350.html

Москвичка призналась в убийстве двоих детей

Москвичка призналась в убийстве двоих детей

Следствие намерено просить суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве двух своих детей на северо-востоке Москвы, на допросе она признала вину, сообщила РИА РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:26

2020-11-18T11:26

2020-11-18T11:26

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следствие намерено просить суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве двух своих детей на северо-востоке Москвы, на допросе она признала вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Вечером во вторник в квартире жилого дома на улице Тайнинской нашли тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии. Вместе с детьми в квартире находилась их мать. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье "убийство двух малолетних".Иванова рассказала, что женщина задержана, в ходе допроса подозреваемая полностью признала свою вину, "а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки", - добавила она."В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Иванова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/ubiystvo-1585013021.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия