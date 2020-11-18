https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585103669.html

Житель Чукотки убил родственника, спутав его с медведем

Житель Чукотки убил родственника, спутав его с медведем

Житель Чукотки осужден на полтора года исправительных работ за то, что случайно застрелил на рыбалке своего родственника, приняв его за медведя, сообщает... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T05:52

2020-11-18T05:52

2020-11-18T06:17

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Житель Чукотки осужден на полтора года исправительных работ за то, что случайно застрелил на рыбалке своего родственника, приняв его за медведя, сообщает региональная прокуратура.В августе 2020 года ночью мужчина и еще двое жителей села Снежное, один из которых был его родственником, рыбачили неподалеку от села Усть-Белая.Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся, активно помогал следствию. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, но учел обстоятельства преступления, мнения сторон и характеристику фигуранта."Окончательно ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 20% из его заработной платы в доход государства. С осужденного также взысканы расходы на оплату труда адвоката в размере 52 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20201117/medved-1585063481.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, происшествия