https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585103669.html
Житель Чукотки убил родственника, спутав его с медведем
Житель Чукотки убил родственника, спутав его с медведем
Житель Чукотки осужден на полтора года исправительных работ за то, что случайно застрелил на рыбалке своего родственника, приняв его за медведя, сообщает... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T05:52
2020-11-18T05:52
2020-11-18T06:17
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Житель Чукотки осужден на полтора года исправительных работ за то, что случайно застрелил на рыбалке своего родственника, приняв его за медведя, сообщает региональная прокуратура.В августе 2020 года ночью мужчина и еще двое жителей села Снежное, один из которых был его родственником, рыбачили неподалеку от села Усть-Белая.Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся, активно помогал следствию. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, но учел обстоятельства преступления, мнения сторон и характеристику фигуранта."Окончательно ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 20% из его заработной платы в доход государства. С осужденного также взысканы расходы на оплату труда адвоката в размере 52 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20201117/medved-1585063481.html
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чукотка, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости.
Житель Чукотки
осужден на полтора года исправительных работ за то, что случайно застрелил на рыбалке своего родственника, приняв его за медведя, сообщает региональная прокуратура.
В августе 2020 года ночью мужчина и еще двое жителей села Снежное, один из которых был его родственником, рыбачили неподалеку от села Усть-Белая.
"Собирая дрова для разведения костра, подсудимый услышал в кустах шум, приняв это за медведя, он произвел в указанном направлении четыре выстрела дробью из находившегося при нем охотничьего ружья. После этого он увидел лежащего на земле родственника с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", - рассказали в прокуратуре.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся, активно помогал следствию. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, но учел обстоятельства преступления, мнения сторон и характеристику фигуранта.
"Окончательно ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием 20% из его заработной платы в доход государства. С осужденного также взысканы расходы на оплату труда адвоката в размере 52 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.