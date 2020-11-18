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Глава Тувы призвал вернуть региону часть красноярских и иркутских земель
Глава Тувы призвал вернуть региону часть красноярских и иркутских земель
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что часть земель Красноярского края и Иркутской области на границе с республикой при внесении в государственный реестр... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:13
2020-11-18T17:53
олег скуфинский
сергей меняйло
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
шолбан кара-оол
красноярский край
иркутская область
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что часть земель Красноярского края и Иркутской области на границе с республикой при внесении в государственный реестр недвижимости должна вернуться Туве.Он отметил, что вопросы внесения сведений о границах территорий в государственный реестр недвижимости обсуждались на заседании с полпредом в СФО Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским."Поскольку после этой процедуры границы между регионами будут считаться окончательно утвержденными, не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и ее соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном, минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям", - сообщил глава Тувы на своей странице в соцсети Facebook.Кара-оол отметил, что эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения еще до подписания соглашения с Росреестром об уточненных границах.В пресс-службе главы Тувы РИА Новости пояснили, что распоряжением правительства республики от 17 апреля 2020 года создана межведомственная рабочая группа по согласованию границ между Красноярским краем и Тувой. Уже проведены два ее заседания, где рассмотрены материалы по описанию местоположения границ между этими субъектами.Тува граничит с Иркутской областью на северо-востоке, а с Красноярским краем - на севере.
https://ria.ru/20201114/internet-1584629317.html
красноярский край
иркутская область
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олег скуфинский, сергей меняйло, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), шолбан кара-оол, красноярский край, иркутская область, республика тыва

Глава Тувы призвал вернуть региону часть красноярских и иркутских земель

13:13 18.11.2020 (обновлено: 17:53 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКрасноярский экономический форум. День второй
Красноярский экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КРАСНОЯРСК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что часть земель Красноярского края и Иркутской области на границе с республикой при внесении в государственный реестр недвижимости должна вернуться Туве.
Он отметил, что вопросы внесения сведений о границах территорий в государственный реестр недвижимости обсуждались на заседании с полпредом в СФО Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.
"Поскольку после этой процедуры границы между регионами будут считаться окончательно утвержденными, не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и ее соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном, минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям", - сообщил глава Тувы на своей странице в соцсети Facebook.
Кара-оол отметил, что эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения еще до подписания соглашения с Росреестром об уточненных границах.
В пресс-службе главы Тувы РИА Новости пояснили, что распоряжением правительства республики от 17 апреля 2020 года создана межведомственная рабочая группа по согласованию границ между Красноярским краем и Тувой. Уже проведены два ее заседания, где рассмотрены материалы по описанию местоположения границ между этими субъектами.
Тува граничит с Иркутской областью на северо-востоке, а с Красноярским краем - на севере.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 15:09
Власти Тувы ограничили использование названия республики в интернете
 
Олег СкуфинскийСергей МеняйлоФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Шолбан Кара-оолКрасноярский крайИркутская областьРеспублика Тыва
 
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