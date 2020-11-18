https://ria.ru/20201118/tuva-1585158745.html

Глава Тувы призвал вернуть региону часть красноярских и иркутских земель

Глава Тувы призвал вернуть региону часть красноярских и иркутских земель

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что часть земель Красноярского края и Иркутской области на границе с республикой при внесении в государственный реестр... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:13

2020-11-18T13:13

2020-11-18T17:53

олег скуфинский

сергей меняйло

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

шолбан кара-оол

красноярский край

иркутская область

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:118:3014:1813_1400x0_80_0_0_7e60a814b69ed23737262a0693dc018f.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что часть земель Красноярского края и Иркутской области на границе с республикой при внесении в государственный реестр недвижимости должна вернуться Туве.Он отметил, что вопросы внесения сведений о границах территорий в государственный реестр недвижимости обсуждались на заседании с полпредом в СФО Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским."Поскольку после этой процедуры границы между регионами будут считаться окончательно утвержденными, не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и ее соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном, минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям", - сообщил глава Тувы на своей странице в соцсети Facebook.Кара-оол отметил, что эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения еще до подписания соглашения с Росреестром об уточненных границах.В пресс-службе главы Тувы РИА Новости пояснили, что распоряжением правительства республики от 17 апреля 2020 года создана межведомственная рабочая группа по согласованию границ между Красноярским краем и Тувой. Уже проведены два ее заседания, где рассмотрены материалы по описанию местоположения границ между этими субъектами.Тува граничит с Иркутской областью на северо-востоке, а с Красноярским краем - на севере.

https://ria.ru/20201114/internet-1584629317.html

красноярский край

иркутская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег скуфинский, сергей меняйло, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), шолбан кара-оол, красноярский край, иркутская область, республика тыва