https://ria.ru/20201118/tuntszyan-1585129601.html

Внешнеторговый грузооборот в порту Тунцзян вырос на 5,9%

Внешнеторговый грузооборот в порту Тунцзян вырос на 5,9%

По состоянию на 10 ноября грузооборот порта Тунцзян на китайско-российской границе достиг 245 500 тонн, что на 5,9% больше, чем в прошлом году. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:31

2020-11-18T11:31

2020-11-18T11:31

россия

китай

россия-китай: главное

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 10 ноября грузооборот порта Тунцзян на китайско-российской границе достиг 245 500 тонн, что на 5,9% больше, чем в прошлом году.На 60% в годовом выражении вырос импорт древесины из России через Тунцзян: ее было перевезено 298 400 кубометров. Это значительный рост, который наблюдается вопреки тенденции существенного падения

https://ria.ru/20201117/pozitsii-1585046241.html

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китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, экономика