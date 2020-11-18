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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201118/tuntszyan-1585129601.html
Внешнеторговый грузооборот в порту Тунцзян вырос на 5,9%
Внешнеторговый грузооборот в порту Тунцзян вырос на 5,9%
По состоянию на 10 ноября грузооборот порта Тунцзян на китайско-российской границе достиг 245 500 тонн, что на 5,9% больше, чем в прошлом году. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:31
2020-11-18T11:31
россия
китай
россия-китай: главное
экономика
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МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 10 ноября грузооборот порта Тунцзян на китайско-российской границе достиг 245 500 тонн, что на 5,9% больше, чем в прошлом году.На 60% в годовом выражении вырос импорт древесины из России через Тунцзян: ее было перевезено 298 400 кубометров. Это значительный рост, который наблюдается вопреки тенденции существенного падения
https://ria.ru/20201117/pozitsii-1585046241.html
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россия, китай, экономика

Внешнеторговый грузооборот в порту Тунцзян вырос на 5,9%

11:31 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска
Вид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 10 ноября грузооборот порта Тунцзян на китайско-российской границе достиг 245 500 тонн, что на 5,9% больше, чем в прошлом году.
На 60% в годовом выражении вырос импорт древесины из России через Тунцзян: ее было перевезено 298 400 кубометров. Это значительный рост, который наблюдается вопреки тенденции существенного падения
Большегрузные автомобили на многостороннем автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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