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Филиал Исторического музея в Туле получит архитектурную подсветку
Филиал Исторического музея в Туле получит архитектурную подсветку
Здание филиала Государственного исторического музея, расположенное в новом музейном квартале Тулы, получит особую архитектурную подсветку. Ожидается, что все... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:18
2020-11-18T13:19
500-летие тульского кремля
исторический музей
тула
тульская область
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Здание филиала Государственного исторического музея, расположенное в новом музейном квартале Тулы, получит особую архитектурную подсветку. Ожидается, что все работы по подсветке здания и Музейной площади завершатся к Новому году, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля.Для фасада предусмотрены оттенки синего и оранжевого цветов, а краснокирпичные крылья строения, выходящие на Казанскую набережную и образующие Музейный двор, вечером подсвечиваются оттенками розового.Первый, временный, вариант вечерней подсветки здания был смонтирован ко Дню города и открытию музея 27 сентября 2020 года. Затем последовал второй этап, в ходе которого стали видимыми в темноте и детали Музейной площади."Нестандартная архитектурная подсветка дома № 10 по улице Металлистов, где находится филиал Исторического музея, подчеркивает архитектурные особенности бывшего особняка купцов Белолипецких. Световое оформление фасада обеспечивают около 500 светильников и прожекторов различной мощности и светодиодная лента", – отмечается в сообщении.Проектом предусмотрены несколько программ освещения памятника культуры федерального значения, которые могут меняться в зависимости от задачи. Управлять процессом можно будет удаленно.
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500-летие тульского кремля, исторический музей, тула, тульская область

Филиал Исторического музея в Туле получит архитектурную подсветку

13:18 18.11.2020 (обновлено: 13:19 18.11.2020)
 
© Юлия МаклаковаФилиал Государственного исторического музея в Туле
Филиал Государственного исторического музея в Туле - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Юлия Маклакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Здание филиала Государственного исторического музея, расположенное в новом музейном квартале Тулы, получит особую архитектурную подсветку. Ожидается, что все работы по подсветке здания и Музейной площади завершатся к Новому году, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля.
Для фасада предусмотрены оттенки синего и оранжевого цветов, а краснокирпичные крылья строения, выходящие на Казанскую набережную и образующие Музейный двор, вечером подсвечиваются оттенками розового.
Первый, временный, вариант вечерней подсветки здания был смонтирован ко Дню города и открытию музея 27 сентября 2020 года. Затем последовал второй этап, в ходе которого стали видимыми в темноте и детали Музейной площади.
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"Нестандартная архитектурная подсветка дома № 10 по улице Металлистов, где находится филиал Исторического музея, подчеркивает архитектурные особенности бывшего особняка купцов Белолипецких. Световое оформление фасада обеспечивают около 500 светильников и прожекторов различной мощности и светодиодная лента", – отмечается в сообщении.
Проектом предусмотрены несколько программ освещения памятника культуры федерального значения, которые могут меняться в зависимости от задачи. Управлять процессом можно будет удаленно.
 
500-летие Тульского кремляИсторический музейТулаТульская область
 
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