https://ria.ru/20201118/tula-1585159338.html

Филиал Исторического музея в Туле получит архитектурную подсветку

Филиал Исторического музея в Туле получит архитектурную подсветку

Здание филиала Государственного исторического музея, расположенное в новом музейном квартале Тулы, получит особую архитектурную подсветку. Ожидается, что все... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:18

2020-11-18T13:18

2020-11-18T13:19

500-летие тульского кремля

исторический музей

тула

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585155979_0:139:2000:1264_1400x0_80_0_0_23321bd17fad2d3f6bca7722f0859f0d.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Здание филиала Государственного исторического музея, расположенное в новом музейном квартале Тулы, получит особую архитектурную подсветку. Ожидается, что все работы по подсветке здания и Музейной площади завершатся к Новому году, сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля.Для фасада предусмотрены оттенки синего и оранжевого цветов, а краснокирпичные крылья строения, выходящие на Казанскую набережную и образующие Музейный двор, вечером подсвечиваются оттенками розового.Первый, временный, вариант вечерней подсветки здания был смонтирован ко Дню города и открытию музея 27 сентября 2020 года. Затем последовал второй этап, в ходе которого стали видимыми в темноте и детали Музейной площади."Нестандартная архитектурная подсветка дома № 10 по улице Металлистов, где находится филиал Исторического музея, подчеркивает архитектурные особенности бывшего особняка купцов Белолипецких. Световое оформление фасада обеспечивают около 500 светильников и прожекторов различной мощности и светодиодная лента", – отмечается в сообщении.Проектом предусмотрены несколько программ освещения памятника культуры федерального значения, которые могут меняться в зависимости от задачи. Управлять процессом можно будет удаленно.

https://ria.ru/20200930/tula-1577998490.html

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, исторический музей, тула, тульская область