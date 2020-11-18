https://ria.ru/20201118/tsitaty-1585062909.html

Названы главные цитаты из советского кино

Названы главные цитаты из советского кино

Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил самые узнаваемые цитаты из советского кино. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T00:29

2020-11-18T00:29

2020-11-18T00:29

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светлана светличная

мосфильм

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил самые узнаваемые цитаты из советского кино.Респондентам было предложено определить в каких фильмах звучат популярные фразы из заранее составленного списка. В исследовании приняли участие 1089 человек.Самой узнаваемой оказалась цитата: "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат" из ленты "Иван Васильевич меняет профессию". На втором месте фраза "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь" из того же фильма.Замыкают тройку лидеров слова Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки": "Не виноватая я, он сам пришел!"В десятку самых популярных фраз также вошли цитаты из "17 мгновений весны", "Джентльменов удачи", "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика" и "Иронии судьбы, или С легким паром!".

https://ria.ru/20201029/rabota-1582149874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, светлана светличная, мосфильм