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https://ria.ru/20201118/tsitaty-1585062909.html
Названы главные цитаты из советского кино
Названы главные цитаты из советского кино
Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил самые узнаваемые цитаты из советского кино. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:29
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культура
кино и сериалы
новости культуры
светлана светличная
мосфильм
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил самые узнаваемые цитаты из советского кино.Респондентам было предложено определить в каких фильмах звучат популярные фразы из заранее составленного списка. В исследовании приняли участие 1089 человек.Самой узнаваемой оказалась цитата: "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат" из ленты "Иван Васильевич меняет профессию". На втором месте фраза "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь" из того же фильма.Замыкают тройку лидеров слова Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки": "Не виноватая я, он сам пришел!"В десятку самых популярных фраз также вошли цитаты из "17 мгновений весны", "Джентльменов удачи", "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика" и "Иронии судьбы, или С легким паром!".
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кино и сериалы, новости культуры, светлана светличная, мосфильм

Названы главные цитаты из советского кино

00:29 18.11.2020
 
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Мосфильм (1973)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил самые узнаваемые цитаты из советского кино.
Респондентам было предложено определить в каких фильмах звучат популярные фразы из заранее составленного списка. В исследовании приняли участие 1089 человек.
Самой узнаваемой оказалась цитата: "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат" из ленты "Иван Васильевич меняет профессию".
На втором месте фраза "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь" из того же фильма.
Замыкают тройку лидеров слова Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки": "Не виноватая я, он сам пришел!"
В десятку самых популярных фраз также вошли цитаты из "17 мгновений весны", "Джентльменов удачи", "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика" и "Иронии судьбы, или С легким паром!".
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