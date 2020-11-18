https://ria.ru/20201118/tsitaty-1585062909.html
Названы главные цитаты из советского кино
Названы главные цитаты из советского кино
Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил самые узнаваемые цитаты из советского кино. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:29
2020-11-18T00:29
2020-11-18T00:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
светлана светличная
мосфильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/97906/19/979061927_0:52:632:408_1400x0_80_0_0_63503a59bd543f414c6cc8796c942011.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил самые узнаваемые цитаты из советского кино.Респондентам было предложено определить в каких фильмах звучат популярные фразы из заранее составленного списка. В исследовании приняли участие 1089 человек.Самой узнаваемой оказалась цитата: "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат" из ленты "Иван Васильевич меняет профессию". На втором месте фраза "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь" из того же фильма.Замыкают тройку лидеров слова Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки": "Не виноватая я, он сам пришел!"В десятку самых популярных фраз также вошли цитаты из "17 мгновений весны", "Джентльменов удачи", "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика" и "Иронии судьбы, или С легким паром!".
https://ria.ru/20201029/rabota-1582149874.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/97906/19/979061927_10:0:623:460_1400x0_80_0_0_68d13e7fbd8ef1c4052253b6e2bc9e8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, светлана светличная, мосфильм
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости
. Опрос в соцсетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте filmpro.ru выявил
самые узнаваемые цитаты из советского кино.
Респондентам было предложено определить в каких фильмах звучат популярные фразы из заранее составленного списка. В исследовании приняли участие 1089 человек.
Самой узнаваемой оказалась цитата: "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат" из ленты "Иван Васильевич меняет профессию".
На втором месте фраза "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь" из того же фильма.
Замыкают тройку лидеров слова Светланы Светличной из "Бриллиантовой руки": "Не виноватая я, он сам пришел!"
В десятку самых популярных фраз также вошли цитаты из "17 мгновений весны", "Джентльменов удачи", "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика" и "Иронии судьбы, или С легким паром!".