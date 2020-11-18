https://ria.ru/20201118/troyka-1585163085.html

"Тройку" назвали самой умной транспортной картой мира

"Тройку" назвали самой умной транспортной картой мира

Московская карта "Тройка" заняла первое место в рамках международной премии Transport Ticketing Global как самая умная транспортная карта в мире, сообщил... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:31

2020-11-18T13:31

2020-11-18T13:31

транспорт

deutsche bahn

максим ликсутов

москва

лондон

манчестер

технологии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Московская карта "Тройка" заняла первое место в рамках международной премии Transport Ticketing Global как самая умная транспортная карта в мире, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, выступая на пленарной дискуссии XIV международного форума "Транспорт России"."В этом году карта "Тройка" в Лондоне заняла первое место как самая умная транспортная карта в мире. Для нас это итог нашей транспортной работы с того момента, как в 2013 году она была запущена",- сказал Ликсутов.Он отметил, что международная премия Transport Ticketing Global, недавно прошла в Лондоне.Как добавили в пресс-службе департамента транспорта, за награду боролись лучшие из лучших: крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера."В Москве одна из самых высоких скоростей считывания транспортной карты на турникетах — меньше 0,3 сек (300 миллисекунд). Например, в метро Лондона или Нью-Йорка аналогичная операция занимает около полсекунды (500 миллисекунд). Наша система может рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок между всеми видами общественного транспорта. За доли секунды она может обработать более 1,8 тысячи комбинаций, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий тариф",- добавил Ликсутов.

https://ria.ru/20201117/metro-1584962258.html

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транспорт, deutsche bahn, максим ликсутов , москва, лондон, манчестер, технологии