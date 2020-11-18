https://ria.ru/20201118/treschina-1585266294.html

Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне

Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне

Российский космонавт Сергей Рыжиков, которому Центр управления полетами поручил во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T23:37

2020-11-18T23:37

2020-11-18T23:37

хочу стать космонавтом

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, которому Центр управления полетами поручил во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле "Звезда", не нашел никаких следов на поверхности модуля, следует из трансляции НАСА."Ничего не наблюдаю", - сказал он.Также он сообщил, что выполнил съемку предполагаемого места.

https://ria.ru/20201117/mks-1585074626.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр управления полетами, космос - риа наука, наса