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Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне
Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне
Российский космонавт Сергей Рыжиков, которому Центр управления полетами поручил во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:37
2020-11-18T23:37
хочу стать космонавтом
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, которому Центр управления полетами поручил во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле "Звезда", не нашел никаких следов на поверхности модуля, следует из трансляции НАСА."Ничего не наблюдаю", - сказал он.Также он сообщил, что выполнил съемку предполагаемого места.
https://ria.ru/20201117/mks-1585074626.html
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центр управления полетами, космос - риа наука, наса

Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне

23:37 18.11.2020
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, которому Центр управления полетами поручил во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле "Звезда", не нашел никаких следов на поверхности модуля, следует из трансляции НАСА.
"Ничего не наблюдаю", - сказал он.
Также он сообщил, что выполнил съемку предполагаемого места.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 19:56РИА Наука
"Роскосмос" рассказал об устранении утечки в российском модуле МКС
 
Хочу стать космонавтомЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСА
 
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