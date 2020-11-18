https://ria.ru/20201118/treschina-1585266294.html
Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне
Космонавт отверг версию появления трещины в МКС из-за воздействия извне
Российский космонавт Сергей Рыжиков, которому Центр управления полетами поручил во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T23:37
2020-11-18T23:37
2020-11-18T23:37
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, которому Центр управления полетами поручил во время выхода в открытый космос осмотреть и заснять предполагаемое место внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле "Звезда", не нашел никаких следов на поверхности модуля, следует из трансляции НАСА."Ничего не наблюдаю", - сказал он.Также он сообщил, что выполнил съемку предполагаемого места.
https://ria.ru/20201117/mks-1585074626.html
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центр управления полетами, космос - риа наука, наса