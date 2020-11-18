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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201118/trediakovskiy-1585097959.html
"Заговор классиков". Тредиаковский. Жизнь как "Езда в остров любви"
"Заговор классиков". Тредиаковский. Жизнь как "Езда в остров любви"
Первый русский писатель-разночинец. Архаист и новатор в одном лице. Поэт, драматург, переводчик, прозаик. Современник и соперник Ломоносова. Придворный шут и член Академии. Создатель первого русского бестселлера "Езда в остров любви". Был осмеян и забыт следующим за ним поколением. Возродился буквально у нас на глазах.
2020-11-18T14:00
2020-11-18T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
михаил ломоносов
виктор ерофеев
федор достоевский
михаил державин
литература
история
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"Заговор классиков". Тредиаковский. Жизнь как "Езда в остров любви"
Первый русский писатель-разночинец. Архаист и новатор в одном лице. Поэт, драматург, переводчик, прозаик. Современник и соперник Ломоносова. Придворный шут и член Академии. Создатель первого русского бестселлера "Езда в остров любви". Был осмеян и забыт следующим за ним поколением. Возродился буквально у нас на глазах.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, михаил ломоносов, виктор ерофеев, федор достоевский, михаил державин, литература, история

"Заговор классиков". Тредиаковский. Жизнь как "Езда в остров любви"

14:00 18.11.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Тредиаковский. Жизнь как "Езда в остров любви"
14:00
Читать ria.ru в
Первый русский писатель-разночинец. Архаист и новатор в одном лице. Поэт, драматург, переводчик, прозаик. Современник и соперник Ломоносова. Придворный шут и член Академии. Создатель первого русского бестселлера "Езда в остров любви". Был осмеян и забыт следующим за ним поколением. Возродился буквально у нас на глазах.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастМихаил ЛомоносовВиктор ЕрофеевФедор ДостоевскийМихаил Державинлитератураистория
 
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