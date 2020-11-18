https://ria.ru/20201118/tramp-1585209531.html

Трамп считает, что неучтенные в Джорджии бюллетени были в его пользу

Трамп считает, что неучтенные в Джорджии бюллетени были в его пользу

Президент США Дональд Трамп заявил, что обнаруженные в штате Джорджия 2,6 тысячи неучтенных бюллетеней были голосами, отданными за него. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:46

2020-11-18T16:46

2020-11-18T16:46

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184463_0:417:2899:2048_1400x0_80_0_0_451dfa06b198472379bab671d53a7e42.jpg

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнаруженные в штате Джорджия 2,6 тысячи неучтенных бюллетеней были голосами, отданными за него."Голоса Трампа", - написал он в среду в Twitter, сопроводив таким комментарием твит корреспондента телеканала NBC News Джоша Ледермана.Тот, в свою очередь написал, что избирательная комиссия штата подтвердила обнаружение 2500-2700 голосов, которые не были подсчитаны.Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи не подсчитанных бюллетеней были найдены в одном из округов и проблема, предположительно, была связана с работой сканера.На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Джо Байдена от Трампа в штате превышает 14 тысяч голосов.Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента США прошли 3 ноября.

https://ria.ru/20201116/viskonsin-1584919747.html

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, технологии, в мире