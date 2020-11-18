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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201118/tramp-1585209531.html
Трамп считает, что неучтенные в Джорджии бюллетени были в его пользу
Трамп считает, что неучтенные в Джорджии бюллетени были в его пользу
Президент США Дональд Трамп заявил, что обнаруженные в штате Джорджия 2,6 тысячи неучтенных бюллетеней были голосами, отданными за него. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:46
2020-11-18T16:46
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнаруженные в штате Джорджия 2,6 тысячи неучтенных бюллетеней были голосами, отданными за него."Голоса Трампа", - написал он в среду в Twitter, сопроводив таким комментарием твит корреспондента телеканала NBC News Джоша Ледермана.Тот, в свою очередь написал, что избирательная комиссия штата подтвердила обнаружение 2500-2700 голосов, которые не были подсчитаны.Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи не подсчитанных бюллетеней были найдены в одном из округов и проблема, предположительно, была связана с работой сканера.На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Джо Байдена от Трампа в штате превышает 14 тысяч голосов.Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента США прошли 3 ноября.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, технологии, в мире

Трамп считает, что неучтенные в Джорджии бюллетени были в его пользу

16:46 18.11.2020
 
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнаруженные в штате Джорджия 2,6 тысячи неучтенных бюллетеней были голосами, отданными за него.
"Голоса Трампа", - написал он в среду в Twitter, сопроводив таким комментарием твит корреспондента телеканала NBC News Джоша Ледермана.
Тот, в свою очередь написал, что избирательная комиссия штата подтвердила обнаружение 2500-2700 голосов, которые не были подсчитаны.
Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи не подсчитанных бюллетеней были найдены в одном из округов и проблема, предположительно, была связана с работой сканера.
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Джо Байдена от Трампа в штате превышает 14 тысяч голосов.
Ранее госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.
Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Выборы президента США прошли 3 ноября.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАТехнологииВ мире
 
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