https://ria.ru/20201118/tomsk-1585256453.html

Арестованный мэр Томска обратился к горожанам

Арестованный мэр Томска обратился к горожанам

Адвокаты арестованного по обвинению в коррупционном преступлении мэра Томска Ивана Кляйна распространили его обращение к горожанам, в котором он заявляет о... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:19

2020-11-18T21:19

2020-11-18T21:19

задержание мэра томска

иван кляйн

томское пиво

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Адвокаты арестованного по обвинению в коррупционном преступлении мэра Томска Ивана Кляйна распространили его обращение к горожанам, в котором он заявляет о надуманности предъявленного ему обвинения.Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал."Я с вами честен. Все принятые мною, иными органами и должностными лицами акты по этому земельному участку, территориальной и санитарно-защитной зонам имеются в открытых источниках. Каждый из вас сможет сделать свой вывод об обоснованности предъявленного мне обвинения и убедиться в его надуманности", - говорится в заявлении Кляйна, опубликованном в Telegram-канале его адвокатов.Временно отстраненный от должности градоначальник сообщает, что обвинение в превышении должностных полномочий базируется на показаниях местного бизнесмена Рината Аминова, "не совпадающих с фактами и законом"."В текст обвинения, например, включен тезис о том, что если земельный участок, находящийся в производственной зоне (именно его приобрел Аминов), будет переведен в жилую зону, то это исключит возможность ОАО "Томское пиво" использовать помещения в указанной зоне по своему назначению. Нелепость этого очевидна даже не специалисту, однако мою корысть в отказе в переводе зоны усмотрели именно в этом", - говорится в обращении.Кляйн поясняет, что его решение об отказе в переводе земель бизнесмена для застройки микрорайона "Мокрушинский" было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе. Также, по его словам, не были запланированы социальные объекты, не был решен вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена еще в 2003 году."Возможно, чьи-то бизнес-интересы пострадали из-за того, что томичи, а не бизнес были для меня всегда в приоритете. Я уверен в своей правоте и буду защищать свое честное имя", - говорится в заявлении.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. По данным СУСК, Кляйн остается акционером "Томского пива".Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/klyayn-1585132622.html

https://ria.ru/20201117/tomsk-1584935202.html

https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html

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задержание мэра томска, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск, происшествия