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ТНТ собирается подать иск против адвоката Фонда памяти группы Дятлова
ТНТ собирается подать иск против адвоката Фонда памяти группы Дятлова
Телеканал ТНТ готовит иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова Евгению Черноусову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:21
2020-11-18T16:12
группа дятлова
перевал дятлова
тнт (телеканал)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Телеканал ТНТ готовит иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова Евгению Черноусову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила пресс-служба телеканала.Сериал "Перевал Дятлова" вышел на телеканале ТНТ 16 ноября. По словам создателей, им удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов, благодаря чему в финале они покажут разгадку трагедии.Во вторник Евгений Черноусов заявил РИА Новости, что Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова, погибшего вместе с тургруппой, может подать в суд на создателей сериала о трагедии, поскольку там используются реальные имена туристов без согласия на это родственников. По его словам, Перминова заострила внимание на том, что сюжет фильма якобы основан на реальных событиях, но создатели с родственниками не встретились."Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова - Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта. Первым же подобный договор подписал директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, который также видел первые две серии. Мы рассматриваем заявления адвоката Черноусова как желание сделать себе пиар на резонансном и масштабном проекте телеканала", - говорится в сообщении.Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.Спустя 60 лет после трагедии для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова Генпрокуратурой была организована проверка из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. В июле замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
https://ria.ru/20190326/1552000052.html
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группа дятлова, перевал дятлова, тнт (телеканал), генеральная прокуратура рф, происшествия

ТНТ собирается подать иск против адвоката Фонда памяти группы Дятлова

13:21 18.11.2020 (обновлено: 16:12 18.11.2020)
 
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Телеканал ТНТ готовит иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова Евгению Черноусову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила пресс-служба телеканала.
Сериал "Перевал Дятлова" вышел на телеканале ТНТ 16 ноября. По словам создателей, им удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов, благодаря чему в финале они покажут разгадку трагедии.
Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версий - РИА Новости, 1920, 26.03.2019
26 марта 2019, 11:00
Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версийAR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова" воссоздает три самые обсуждаемые версии трагедии. Причины гибели группы остаются поводом для споров и домыслов уже 60 лет. Вы окажетесь в палатке вместе с туристами за секунду до катастрофы. Увидите перевал таким, каким он предстал первым поисковым группам. Никогда ещё события той ночи не были так наглядны.
Во вторник Евгений Черноусов заявил РИА Новости, что Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова, погибшего вместе с тургруппой, может подать в суд на создателей сериала о трагедии, поскольку там используются реальные имена туристов без согласия на это родственников. По его словам, Перминова заострила внимание на том, что сюжет фильма якобы основан на реальных событиях, но создатели с родственниками не встретились.
"Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова - Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта. Первым же подобный договор подписал директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, который также видел первые две серии. Мы рассматриваем заявления адвоката Черноусова как желание сделать себе пиар на резонансном и масштабном проекте телеканала", - говорится в сообщении.
Андрей Курьяков - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 20:27
Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Спустя 60 лет после трагедии для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова Генпрокуратурой была организована проверка из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. В июле замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.
 
Группа ДятловаПеревал ДятловаТНТ (телеканал)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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