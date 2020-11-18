https://ria.ru/20201118/tnt-1585160395.html

ТНТ собирается подать иск против адвоката Фонда памяти группы Дятлова

ТНТ собирается подать иск против адвоката Фонда памяти группы Дятлова

Телеканал ТНТ готовит иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова Евгению Черноусову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:21

2020-11-18T13:21

2020-11-18T16:12

группа дятлова

перевал дятлова

тнт (телеканал)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Телеканал ТНТ готовит иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова Евгению Черноусову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила пресс-служба телеканала.Сериал "Перевал Дятлова" вышел на телеканале ТНТ 16 ноября. По словам создателей, им удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов, благодаря чему в финале они покажут разгадку трагедии.Во вторник Евгений Черноусов заявил РИА Новости, что Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова, погибшего вместе с тургруппой, может подать в суд на создателей сериала о трагедии, поскольку там используются реальные имена туристов без согласия на это родственников. По его словам, Перминова заострила внимание на том, что сюжет фильма якобы основан на реальных событиях, но создатели с родственниками не встретились."Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова - Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта. Первым же подобный договор подписал директор Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, который также видел первые две серии. Мы рассматриваем заявления адвоката Черноусова как желание сделать себе пиар на резонансном и масштабном проекте телеканала", - говорится в сообщении.Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.Спустя 60 лет после трагедии для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова Генпрокуратурой была организована проверка из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. В июле замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.

https://ria.ru/20190326/1552000052.html

https://ria.ru/20201102/dyatlov-1582725546.html

перевал дятлова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа дятлова, перевал дятлова, тнт (телеканал), генеральная прокуратура рф, происшествия