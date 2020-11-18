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Путин призвал сократить сроки проведения тестов на COVID-19

Путин призвал сократить сроки проведения тестов на COVID-19

Ни один тест на коронавирус не дает стопроцентного результата, сбои возможны, поэтому их перепроверяют, однако надо стремиться к сокращению срока проведения... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:36

2020-11-18T14:36

2020-11-18T15:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ни один тест на коронавирус не дает стопроцентного результата, сбои возможны, поэтому их перепроверяют, однако надо стремиться к сокращению срока проведения тестирования, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания главы государства с членами правительства в режиме видеоконференции вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему о том, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов. По ее словам, тест-системы используются разные, и если они не дают стопроцентного результата, для точной постановки диагноза требуется перепроверка методом ПЦР."Насколько я понимаю, ни одна тест-система стопроцентного результата никогда не дает, то есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы и перепроверяете... Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок", - сказал Путин.По его словам, "чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, коллег". "Над этим нужно работать - и сейчас, и в будущем. Надо стремиться к сокращению этого срока", - подчеркнул президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество