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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/testy-1585178588.html
Путин призвал сократить сроки проведения тестов на COVID-19
Путин призвал сократить сроки проведения тестов на COVID-19
Ни один тест на коронавирус не дает стопроцентного результата, сбои возможны, поэтому их перепроверяют, однако надо стремиться к сокращению срока проведения... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:36
2020-11-18T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ни один тест на коронавирус не дает стопроцентного результата, сбои возможны, поэтому их перепроверяют, однако надо стремиться к сокращению срока проведения тестирования, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания главы государства с членами правительства в режиме видеоконференции вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему о том, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов. По ее словам, тест-системы используются разные, и если они не дают стопроцентного результата, для точной постановки диагноза требуется перепроверка методом ПЦР."Насколько я понимаю, ни одна тест-система стопроцентного результата никогда не дает, то есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы и перепроверяете... Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок", - сказал Путин.По его словам, "чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, коллег". "Над этим нужно работать - и сейчас, и в будущем. Надо стремиться к сокращению этого срока", - подчеркнул президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин призвал сократить сроки проведения тестов на COVID-19

14:36 18.11.2020 (обновлено: 15:55 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ни один тест на коронавирус не дает стопроцентного результата, сбои возможны, поэтому их перепроверяют, однако надо стремиться к сокращению срока проведения тестирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания главы государства с членами правительства в режиме видеоконференции вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему о том, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов. По ее словам, тест-системы используются разные, и если они не дают стопроцентного результата, для точной постановки диагноза требуется перепроверка методом ПЦР.
"Насколько я понимаю, ни одна тест-система стопроцентного результата никогда не дает, то есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы и перепроверяете... Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок", - сказал Путин.
По его словам, "чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, коллег". "Над этим нужно работать - и сейчас, и в будущем. Надо стремиться к сокращению этого срока", - подчеркнул президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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