Путин призвал сократить сроки проведения тестов на COVID-19
14:36 18.11.2020 (обновлено: 15:55 18.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ни один тест на коронавирус не дает стопроцентного результата, сбои возможны, поэтому их перепроверяют, однако надо стремиться к сокращению срока проведения тестирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания главы государства с членами правительства в режиме видеоконференции вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему о том, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов. По ее словам, тест-системы используются разные, и если они не дают стопроцентного результата, для точной постановки диагноза требуется перепроверка методом ПЦР.
"Насколько я понимаю, ни одна тест-система стопроцентного результата никогда не дает, то есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы и перепроверяете... Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок", - сказал Путин.
По его словам, "чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, коллег". "Над этим нужно работать - и сейчас, и в будущем. Надо стремиться к сокращению этого срока", - подчеркнул президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.