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Голикова призвала клиники сократить срок выполнения теста на COVID-19
Голикова призвала клиники сократить срок выполнения теста на COVID-19
Клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:21
2020-11-18T14:21
2020-11-18T14:37
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства."Вы знаете наверное, до вас наверняка это доносилось, что граждане выражают недовольство по поводу того, что пациентам приходится очень долгое время ждать результатов ПЦР-диагностики", - сказала Голикова, обращаясь к главе государства.Она напомнила, что в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава, срок получения такой диагностики составлял 48 часов, но он не всегда исполнялся.Она обратила внимание лабораторий субъектов РФ, и частных, и лабораторий Роспотребнадзора, на необходимость соблюдения этой нормы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584933435.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество