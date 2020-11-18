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Голикова призвала клиники сократить срок выполнения теста на COVID-19
Голикова призвала клиники сократить срок выполнения теста на COVID-19
Клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:21
2020-11-18T14:37
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства."Вы знаете наверное, до вас наверняка это доносилось, что граждане выражают недовольство по поводу того, что пациентам приходится очень долгое время ждать результатов ПЦР-диагностики", - сказала Голикова, обращаясь к главе государства.Она напомнила, что в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава, срок получения такой диагностики составлял 48 часов, но он не всегда исполнялся.Она обратила внимание лабораторий субъектов РФ, и частных, и лабораторий Роспотребнадзора, на необходимость соблюдения этой нормы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова призвала клиники сократить срок выполнения теста на COVID-19

14:21 18.11.2020 (обновлено: 14:37 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве
Пробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение 48 часов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Вы знаете наверное, до вас наверняка это доносилось, что граждане выражают недовольство по поводу того, что пациентам приходится очень долгое время ждать результатов ПЦР-диагностики", - сказала Голикова, обращаясь к главе государства.
Она напомнила, что в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава, срок получения такой диагностики составлял 48 часов, но он не всегда исполнялся.

"Теперь изменения в СанПиН, а это обязательные требования, предусматривается, что срок выполнения лабораторного исследования не должен превышать 48 часов от момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его гражданином", - сказал Голикова.

Она обратила внимание лабораторий субъектов РФ, и частных, и лабораторий Роспотребнадзора, на необходимость соблюдения этой нормы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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