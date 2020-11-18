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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/testirovanie-1585113620.html
В России провели более 70 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 70 миллионов тестов на коронавирус
Более 70 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 525 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:33
2020-11-18T09:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 70 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 525 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 70 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 463 720 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России провели 525 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 70 миллионов тестов на коронавирус

09:33 18.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 70 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки - 525 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 70 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 463 720 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России провели 525 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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