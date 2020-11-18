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Путин оценил сроки выполнения теста на COVID-19
Путин оценил сроки выполнения теста на COVID-19
Президент России Владимир Путин считает, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:32
2020-11-18T14:44
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго."Вы ведь мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок", - добавил он, обращаясь к Голиковой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин оценил сроки выполнения теста на COVID-19

14:32 18.11.2020 (обновлено: 14:44 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажиры на экспресс-тестировании на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
Пассажиры на экспресс-тестировании на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго.

"Норматив проведения тестирования в течение 48 часов - все-таки это долго. 48 часов - это двое суток. За это время, если человек болен, он уже общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго", - сказал Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая заявила, что клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение 48 часов.

"Вы ведь мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок", - добавил он, обращаясь к Голиковой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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