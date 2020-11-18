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Путин оценил сроки выполнения теста на COVID-19

Путин оценил сроки выполнения теста на COVID-19

Президент России Владимир Путин считает, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:32

2020-11-18T14:32

2020-11-18T14:44

татьяна голикова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго."Вы ведь мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок", - добавил он, обращаясь к Голиковой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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