Путин оценил сроки выполнения теста на COVID-19
14:32 18.11.2020 (обновлено: 14:44 18.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажиры на экспресс-тестировании на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго.
"Норматив проведения тестирования в течение 48 часов - все-таки это долго. 48 часов - это двое суток. За это время, если человек болен, он уже общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго", - сказал Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая заявила, что клиники и лаборатории в регионах, включая частные, должны предоставлять результаты тестов на COVID в течение 48 часов.
"Вы ведь мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок", - добавил он, обращаясь к Голиковой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.