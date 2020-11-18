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"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран с 18 ноября; въезд иностранных граждан в Иран разрешается в соответствии с условиями визового... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:10
2020-11-18T10:10
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
новости - туризм
аэрофлот
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран с 18 ноября; въезд иностранных граждан в Иран разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями, сообщает компания."Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Тегеран с 18 ноября 2020 года. Рейс SU0512 Москва-Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может меняться.Актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в офисах собственных продаж."Въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения. Информация размещена на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, аэрофлот, тегеран (город), иран

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран

10:10 18.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран с 18 ноября; въезд иностранных граждан в Иран разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями, сообщает компания.
"Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Тегеран с 18 ноября 2020 года. Рейс SU0512 Москва-Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может меняться.
Актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в офисах собственных продаж.
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"Въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения. Информация размещена на сайте "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
 
Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаНовости - ТуризмАэрофлотТегеран (город)Иран
 
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