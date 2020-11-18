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Тайваньские ВВС приостановили полеты истребителей F-16 после ЧП
Тайваньские ВВС приостановили полеты истребителей F-16 после ЧП
Военно-воздушные силы Тайваня приостановили полеты всех истребителей F-16 для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:28
2020-11-18T09:28
f-16
тайвань
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Военно-воздушные силы Тайваня приостановили полеты всех истребителей F-16 для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и пилот до сих пор не обнаружены, сообщает в среду Центральное информационное агентство острова.Истребитель F-16 во вторник вечером пропал с радаров над водами у восточного побережья острова вскоре после взлета с авиабазы в уезде Хуалянь во время тренировочного полета, за штурвалом находился опытный 44-летний военный летчик Цзян Чжэнчжи, налетавший более 2,2 тысячи часов.Судьба пилота пока неизвестна, также не установлена причина инцидента, поисково-спасательная операция продолжается."Поисково-спасательная операция является нашим высшим приоритетом в настоящий момент. ВВС запретили полеты всех F-16 для проверки", - заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, слова которой приводит агентство.Она распорядилась о проведении тщательного расследования причин аварии.По сведениям военных, общий налет пропавшего истребителя составляет 2861 час, регулярное техническое обслуживание самолет проходил с 23 августа по 19 сентября, после чего он налетал около 52 часов в 52 миссиях.С 1997 года на Тайване было как минимум семь аварий с участием F-16, в катастрофах погибли два пилота, один получил травмы, а еще пятеро числятся пропавшими без вести. В прошлом месяце крушение во время тренировочного полета у побережья Тайваня потерпел другой истребитель - F-5E, пилот погиб, хотя и успел катапультироваться.
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f-16, тайвань, в мире

Тайваньские ВВС приостановили полеты истребителей F-16 после ЧП

09:28 18.11.2020
 
© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
Истребители F-16 ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Wally Santana
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Военно-воздушные силы Тайваня приостановили полеты всех истребителей F-16 для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и пилот до сих пор не обнаружены, сообщает в среду Центральное информационное агентство острова.
Истребитель F-16 во вторник вечером пропал с радаров над водами у восточного побережья острова вскоре после взлета с авиабазы в уезде Хуалянь во время тренировочного полета, за штурвалом находился опытный 44-летний военный летчик Цзян Чжэнчжи, налетавший более 2,2 тысячи часов.
Судьба пилота пока неизвестна, также не установлена причина инцидента, поисково-спасательная операция продолжается.
"Поисково-спасательная операция является нашим высшим приоритетом в настоящий момент. ВВС запретили полеты всех F-16 для проверки", - заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, слова которой приводит агентство.
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Она распорядилась о проведении тщательного расследования причин аварии.
По сведениям военных, общий налет пропавшего истребителя составляет 2861 час, регулярное техническое обслуживание самолет проходил с 23 августа по 19 сентября, после чего он налетал около 52 часов в 52 миссиях.
С 1997 года на Тайване было как минимум семь аварий с участием F-16, в катастрофах погибли два пилота, один получил травмы, а еще пятеро числятся пропавшими без вести. В прошлом месяце крушение во время тренировочного полета у побережья Тайваня потерпел другой истребитель - F-5E, пилот погиб, хотя и успел катапультироваться.
 
F-16ТайваньВ мире
 
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