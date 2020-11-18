https://ria.ru/20201118/tayvan-1585112670.html
Тайваньские ВВС приостановили полеты истребителей F-16 после ЧП
Тайваньские ВВС приостановили полеты истребителей F-16 после ЧП
Военно-воздушные силы Тайваня приостановили полеты всех истребителей F-16 для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:28
2020-11-18T09:28
2020-11-18T09:28
f-16
тайвань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/144341/79/1443417976_0:79:2900:1710_1400x0_80_0_0_e6f608f75a39567ccd17fbec7761646f.jpg
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Военно-воздушные силы Тайваня приостановили полеты всех истребителей F-16 для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и пилот до сих пор не обнаружены, сообщает в среду Центральное информационное агентство острова.Истребитель F-16 во вторник вечером пропал с радаров над водами у восточного побережья острова вскоре после взлета с авиабазы в уезде Хуалянь во время тренировочного полета, за штурвалом находился опытный 44-летний военный летчик Цзян Чжэнчжи, налетавший более 2,2 тысячи часов.Судьба пилота пока неизвестна, также не установлена причина инцидента, поисково-спасательная операция продолжается."Поисково-спасательная операция является нашим высшим приоритетом в настоящий момент. ВВС запретили полеты всех F-16 для проверки", - заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, слова которой приводит агентство.Она распорядилась о проведении тщательного расследования причин аварии.По сведениям военных, общий налет пропавшего истребителя составляет 2861 час, регулярное техническое обслуживание самолет проходил с 23 августа по 19 сентября, после чего он налетал около 52 часов в 52 миссиях.С 1997 года на Тайване было как минимум семь аварий с участием F-16, в катастрофах погибли два пилота, один получил травмы, а еще пятеро числятся пропавшими без вести. В прошлом месяце крушение во время тренировочного полета у побережья Тайваня потерпел другой истребитель - F-5E, пилот погиб, хотя и успел катапультироваться.
https://ria.ru/20201021/samolety-1580915288.html
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/144341/79/1443417976_258:0:2643:1789_1400x0_80_0_0_4def21f3a2a65e8100730dc0c1b12497.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, тайвань, в мире
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости.
Военно-воздушные силы Тайваня
приостановили полеты всех истребителей F-16
для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и пилот до сих пор не обнаружены, сообщает в среду Центральное информационное агентство острова.
Истребитель F-16 во вторник вечером пропал с радаров над водами у восточного побережья острова вскоре после взлета с авиабазы в уезде Хуалянь во время тренировочного полета, за штурвалом находился опытный 44-летний военный летчик Цзян Чжэнчжи, налетавший более 2,2 тысячи часов.
Судьба пилота пока неизвестна, также не установлена причина инцидента, поисково-спасательная операция продолжается.
"Поисково-спасательная операция является нашим высшим приоритетом в настоящий момент. ВВС запретили полеты всех F-16 для проверки", - заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, слова которой приводит агентство.
Она распорядилась о проведении тщательного расследования причин аварии.
По сведениям военных, общий налет пропавшего истребителя составляет 2861 час, регулярное техническое обслуживание самолет проходил с 23 августа по 19 сентября, после чего он налетал около 52 часов в 52 миссиях.
С 1997 года на Тайване было как минимум семь аварий с участием F-16, в катастрофах погибли два пилота, один получил травмы, а еще пятеро числятся пропавшими без вести. В прошлом месяце крушение во время тренировочного полета у побережья Тайваня потерпел другой истребитель - F-5E, пилот погиб, хотя и успел катапультироваться.