https://ria.ru/20201118/tayvan-1585112670.html

Тайваньские ВВС приостановили полеты истребителей F-16 после ЧП

Тайваньские ВВС приостановили полеты истребителей F-16 после ЧП

Военно-воздушные силы Тайваня приостановили полеты всех истребителей F-16 для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:28

2020-11-18T09:28

2020-11-18T09:28

f-16

тайвань

в мире

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Военно-воздушные силы Тайваня приостановили полеты всех истребителей F-16 для проверки после того, как накануне была потеряна связь с одним из них, самолет и пилот до сих пор не обнаружены, сообщает в среду Центральное информационное агентство острова.Истребитель F-16 во вторник вечером пропал с радаров над водами у восточного побережья острова вскоре после взлета с авиабазы в уезде Хуалянь во время тренировочного полета, за штурвалом находился опытный 44-летний военный летчик Цзян Чжэнчжи, налетавший более 2,2 тысячи часов.Судьба пилота пока неизвестна, также не установлена причина инцидента, поисково-спасательная операция продолжается."Поисково-спасательная операция является нашим высшим приоритетом в настоящий момент. ВВС запретили полеты всех F-16 для проверки", - заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, слова которой приводит агентство.Она распорядилась о проведении тщательного расследования причин аварии.По сведениям военных, общий налет пропавшего истребителя составляет 2861 час, регулярное техническое обслуживание самолет проходил с 23 августа по 19 сентября, после чего он налетал около 52 часов в 52 миссиях.С 1997 года на Тайване было как минимум семь аварий с участием F-16, в катастрофах погибли два пилота, один получил травмы, а еще пятеро числятся пропавшими без вести. В прошлом месяце крушение во время тренировочного полета у побережья Тайваня потерпел другой истребитель - F-5E, пилот погиб, хотя и успел катапультироваться.

https://ria.ru/20201021/samolety-1580915288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, тайвань, в мире