https://ria.ru/20201118/tailand-1585208512.html

Парламент Таиланда отказался от радикальных изменений в конституции

Парламент Таиланда отказался от радикальных изменений в конституции

Парламент Таиланда на заседании в среду принял в первом чтении большинством голосов два наиболее "умеренных" проекта нового закона о внесении поправок в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:41

2020-11-18T16:41

2020-11-18T16:44

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БАНГКОК, 18 ноя – РИА Новости. Парламент Таиланда на заседании в среду принял в первом чтении большинством голосов два наиболее "умеренных" проекта нового закона о внесении поправок в конституцию страны.Прямой репортаж из зала заседания парламента ведет таиландский государственный Десятый (парламентский) телеканал.Депутаты и сенаторы на совместном заседании отдали предпочтение двум наиболее "умеренным" проектам, представленным главной оппозиционной партией "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда", проект номер 1) и правящей коалицией (проект номер 2). Оба эти проекта, как и остальные, включают требование о создании конституционной комиссии и разработке проекта новой конституции страны, но расходятся по вопросам конституционной роли назначаемого сената в выборах премьер-министра и конституционной легализации указов военного правительства, правившего в Таиланде в 2014-2019 годах.В отличие от других, более радикальных проектов, оба принятых в первом чтении варианта оставляют неизменными части 1 и 2 конституции Таиланда, в которых речь идет о роли монархии и определяется понятие суверенитета страны. Проект номер 1 получил 576 голосов "за" из 719 возможных, из них 449 голосов депутатов и 127 сенаторов, преодолев конституционное "проходное" большинство в половину депутатов и треть сенаторов. Проект номер 2 получил 647 голосов "за", в том числе 471 голос депутатов и 176 - сенаторов, также преодолев "проходную" планку.Проекты под номерами 3, 4, 5 и 6, подготовленные группами депутатов парламентской оппозиции, и еще один, самый радикальный и включающий требования участников массовых молодежных протестов, проходящих в Бангкоке и других городах страны (проект номер 7, "Народная конституция"), подготовленный оппозиционным общественным объединением юристов iLaw, при голосовании провалились. "Народный" проект набрал всего 212 голосов "за", из которых 209 подали депутаты и 3 - сенаторы.Обсуждением вопроса о конституционных поправках началась во вторник новая очередная сессия таиландского парламента. Совместное заседание по конституционному вопросу обеих палат - выборной палаты представителей и назначаемого сената - в первый день (вторник) продлилось с 10.00 (06.00 мск) до полуночи по местному времени (20.00 мск). В среду дебаты продолжились с утра до полудня, а в 13.00 (09.00 мск) началось голосование, которое продолжилось до 18.15 (14.15 мск). Официальные результаты голосования были объявлены в 19.15 (15.15 мск). Во время голосования депутаты и сенаторы по очереди вставали и объявляли свой голос по каждому из рассмотренных семи вариантов законопроекта, перечисляя их и объявляя по каждому "за", "против" или "воздержался".Следующим шагом конституционного процесса станет подробное обсуждение победивших в голосовании проектов закона во втором чтении. Проекты представит обеим палатам парламентская комиссия по подготовке закона о внесении изменений в конституцию, обсуждением предложений о порядке и регламенте создания которой парламент занялся после объявления результатов голосования.Таиландская парламентская и неформальная оппозиция считает конституцию 2017 года, принятую при власти военного правительства (2014-2019) и закрепляющую законодательные акты военного правительства, как действующие законы, а также вводящую не избираемый, а назначаемый сенат, "недемократичной и отсталой". Оппозиционеры в парламенте добились рассмотрения вопроса о внесении поправок в конституцию, после чего правительственная фракция подготовила и свой собственный проект закона о внесении поправок.Конституционной реформы требует и неформальная оппозиция - участники массовых уличных акций, которыми руководят молодежные и студенческие активисты из движения "Свободная молодежь". Требования протестующих о реформе конституции предполагают частичное возвращение к основному закону 1997 года, который считался самым демократичным в истории Таиланда.С момента буржуазно-демократической революции 1932 года у Таиланда было уже 20 конституций. Чаще всего основной закон отменялся в результате удачного военного переворота, которых в истории страны было 19. После переворота приходящие к власти военные немедленно отменяют действие конституции, чтобы их собственные действия невозможно было квалифицировать, как государственную измену и вооруженное свержение государственной власти. В отличие от других конституций Таиланда, конституция 1997 года была принята в результате длительного процесса всенародного детального обсуждения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/tailand-1582607322.html

https://ria.ru/20201015/protest-1579953451.html

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