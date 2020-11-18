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В Москве задержали стрелявшего по прохожим в парке мужчину

В Москве задержали стрелявшего по прохожим в парке мужчину

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:17

2020-11-18T12:17

2020-11-18T12:17

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь."Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов", – сказала Гузь.По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в Измайловском парке неизвестный мужчина стреляет "из предмета, похожего на пистолет". Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания на 2-й Прядильной улице. Им оказался 31-летний приезжий мужчина.Гузь отметила, что при обыске в квартире полицейские изъяли оружие и пять патронов. Согласно справке, был изъят револьвер, переделанный из сигнального охолощенного оружия, и патроны к нему – все было пригодно для стрельбы. Также в ходе осмотра жилого помещения были найдены и изъяты удостоверения и печати, которые отправлены на экспертизу."Установлено, что злоумышленник, находясь на территории Измайловского парка, вступил в перепалку с двумя прохожими. После чего он достал револьвер, произвел выстрел в сторону оппонентов и скрылся. Пострадавших в результате выстрелов нет", - уточнила Гузь.Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия