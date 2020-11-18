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В Москве задержали стрелявшего по прохожим в парке мужчину
В Москве задержали стрелявшего по прохожим в парке мужчину
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:17
2020-11-18T12:17
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь."Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов", – сказала Гузь.По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в Измайловском парке неизвестный мужчина стреляет "из предмета, похожего на пистолет". Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания на 2-й Прядильной улице. Им оказался 31-летний приезжий мужчина.Гузь отметила, что при обыске в квартире полицейские изъяли оружие и пять патронов. Согласно справке, был изъят револьвер, переделанный из сигнального охолощенного оружия, и патроны к нему – все было пригодно для стрельбы. Также в ходе осмотра жилого помещения были найдены и изъяты удостоверения и печати, которые отправлены на экспертизу."Установлено, что злоумышленник, находясь на территории Измайловского парка, вступил в перепалку с двумя прохожими. После чего он достал револьвер, произвел выстрел в сторону оппонентов и скрылся. Пострадавших в результате выстрелов нет", - уточнила Гузь.Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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москва, происшествия

В Москве задержали стрелявшего по прохожим в парке мужчину

12:17 18.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке, сообщила журналистам замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
"Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов", – сказала Гузь.
По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что в Измайловском парке неизвестный мужчина стреляет "из предмета, похожего на пистолет". Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания на 2-й Прядильной улице. Им оказался 31-летний приезжий мужчина.
Гузь отметила, что при обыске в квартире полицейские изъяли оружие и пять патронов. Согласно справке, был изъят револьвер, переделанный из сигнального охолощенного оружия, и патроны к нему – все было пригодно для стрельбы. Также в ходе осмотра жилого помещения были найдены и изъяты удостоверения и печати, которые отправлены на экспертизу.
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"Установлено, что злоумышленник, находясь на территории Измайловского парка, вступил в перепалку с двумя прохожими. После чего он достал револьвер, произвел выстрел в сторону оппонентов и скрылся. Пострадавших в результате выстрелов нет", - уточнила Гузь.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
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