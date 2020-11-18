https://ria.ru/20201118/stand-1585002496.html

В новом трейлере "Противостояния" показали представителей добра и зла

В новом трейлере "Противостояния" показали представителей добра и зла

На YouTube-канале CBS опубликован новый трейлер "Противостояния" по роману Стивена Кинга. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T04:04

2020-11-18T04:04

2020-11-18T04:04

культура

кино и сериалы

новости культуры

эмбер херд

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

стивен кинг

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале CBS опубликован новый трейлер "Противостояния" по роману Стивена Кинга. В нем сделан акцент на центральных персонажах Вупи Голдберг и Александра Скарсгарда, которые олицетворяют добро и зло.После смертоносной эпидемии небольшая горстка выживших объединяется вокруг матушки Абигайл (Вупи Голдберг) – чернокожей женщины 108 лет. Им предстоит сразиться со сторонниками Рэндалла Флегга (Александр Скарсгард), которого считают посланником дьявола.В шоу также принимают участие Мэрилин Мэнсон, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Грег Киннер, Одесса Янг, Генри Зага. Режиссер — Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты").Сценарий для сериала адаптировал сам Стивен Кинг, он же стал автором девятой серии, события которой выходят за рамки романа.Премьера проекта запланирована на канале CBS на 17 декабря.

https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эмбер херд, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), стивен кинг