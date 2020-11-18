https://ria.ru/20201118/sposob-1585243257.html

Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:25

2020-11-18T19:25

2020-11-18T22:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469162_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_ee06f65e6b66bdde869160f8c4c11367.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.Ученые предупредили, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции. Это особенно актуально для офисов и учебных заведений.Правительство, посовещавшись с экспертами, пришло к выводу о необходимости регулярного проветривания. Они рекомендуют либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение десяти-пятнадцати минут.Эта мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%, считают власти."Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", — сказала замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.Ученые рекомендуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей и после того, как они уйдут.При этом она добавила, что если есть кондиционер, который использует воздух с улицы, комнату можно не проветривать.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,7 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания