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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/sposob-1585243257.html
Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%
Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%
Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:25
2020-11-18T22:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.Ученые предупредили, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции. Это особенно актуально для офисов и учебных заведений.Правительство, посовещавшись с экспертами, пришло к выводу о необходимости регулярного проветривания. Они рекомендуют либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение десяти-пятнадцати минут.Эта мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%, считают власти."Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", — сказала замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.Ученые рекомендуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей и после того, как они уйдут.При этом она добавила, что если есть кондиционер, который использует воздух с улицы, комнату можно не проветривать.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,7 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания

Назван способ снизить риск заражения коронавирусом на 70%

19:25 18.11.2020 (обновлено: 22:58 18.11.2020)
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Британские власти предложили регулярно проветривать помещения для профилактики коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
Ученые предупредили, что зимой риск заражения коронавирусом может вырасти на треть из-за плохой вентиляции. Это особенно актуально для офисов и учебных заведений.
Правительство, посовещавшись с экспертами, пришло к выводу о необходимости регулярного проветривания. Они рекомендуют либо держать окна приоткрытыми, либо периодически проветривать помещение в течение десяти-пятнадцати минут.
Эта мера позволит снизить риск заражения инфекцией на 70%, считают власти.
"Мы все проводим большую часть времени в помещении, поэтому необходимо проветривание", — сказала замминистра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.
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Ученые рекомендуют проветривать жилье, если кто-то из членов семьи заболел, а также в случае прихода гостей и после того, как они уйдут.

"Свежий воздух должен поступать с улицы — рециркуляция воздуха означает перемещение по комнате аэрозолей, содержащих вирус, а не их вывод на улицу", — предостерегла профессор Катерина Ноукс из Университета Лидса.

При этом она добавила, что если есть кондиционер, который использует воздух с улицы, комнату можно не проветривать.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,7 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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