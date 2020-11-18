https://ria.ru/20201118/son-1585100291.html

Названа идеальная для долголетия продолжительность сна

Названа идеальная для долголетия продолжительность сна

Продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T02:07

2020-11-18T02:07

2020-11-18T11:39

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китай

новый орлеан

сша

гуанчжоу

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США.Как выяснили специалисты, у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Таким режимом они считают сон от семи до восьми часов каждую ночь.В процессе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возраст от 37 до 73 лет, у 5221 из них была диагностирована сердечная недостаточность. Выяснилось, что у них отмечались проблемы со сном: одни мучились от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.Ранее ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна продолжительностью более одного часаРезультаты анализа показали, что у людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34 процентов вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30 процентов — риск смерти от всех причин.

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

https://ria.ru/20200506/1571015480.html

китай

новый орлеан

сша

гуанчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, новый орлеан, сша, гуанчжоу, в мире