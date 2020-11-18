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https://ria.ru/20201118/son-1585100291.html
Названа идеальная для долголетия продолжительность сна
Названа идеальная для долголетия продолжительность сна
Продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T02:07
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риа наука
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США.Как выяснили специалисты, у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Таким режимом они считают сон от семи до восьми часов каждую ночь.В процессе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возраст от 37 до 73 лет, у 5221 из них была диагностирована сердечная недостаточность. Выяснилось, что у них отмечались проблемы со сном: одни мучились от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.Ранее ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна продолжительностью более одного часаРезультаты анализа показали, что у людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34 процентов вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30 процентов — риск смерти от всех причин.
https://ria.ru/20200723/1574757799.html
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китай, новый орлеан, сша, гуанчжоу, в мире

Названа идеальная для долголетия продолжительность сна

02:07 18.11.2020 (обновлено: 11:39 18.11.2020)
 
© AP Photo / Kin CheungКапсулы для сна
Капсулы для сна - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США.
Как выяснили специалисты, у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Таким режимом они считают сон от семи до восьми часов каждую ночь.
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В процессе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возраст от 37 до 73 лет, у 5221 из них была диагностирована сердечная недостаточность. Выяснилось, что у них отмечались проблемы со сном: одни мучились от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.
Ранее ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае пришли к выводу о смертельной опасности дневного сна продолжительностью более одного часа
Результаты анализа показали, что у людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34 процентов вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30 процентов — риск смерти от всех причин.
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