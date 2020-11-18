https://ria.ru/20201118/solovev-1585244008.html

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE" российского журналиста Владимира РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:30

2020-11-18T19:30

2020-11-18T19:40

владимир соловьев (телеведущий)

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE" российского журналиста Владимира Соловьева, сообщило ведомство.Оно поясняет, что с октября видеоматериалы канала не попадают в раздел "В тренде" YouTube, хотя ранее это происходило регулярно."Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", - уточняется в сообщении.Ведомство подчеркивает, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

https://ria.ru/20201113/mh17-1584454659.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество