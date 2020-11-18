https://ria.ru/20201118/solovev-1585244008.html
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева
Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE" российского журналиста Владимира РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:30
2020-11-18T19:30
2020-11-18T19:40
владимир соловьев (телеведущий)
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE" российского журналиста Владимира Соловьева, сообщило ведомство.Оно поясняет, что с октября видеоматериалы канала не попадают в раздел "В тренде" YouTube, хотя ранее это происходило регулярно."Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", - уточняется в сообщении.Ведомство подчеркивает, что YouTube обязан привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.
https://ria.ru/20201113/mh17-1584454659.html
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РИА Новости
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владимир соловьев (телеведущий), google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество