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Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Меня
Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Меня
Совет Федерации дал в среду на заседании согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:17
2020-11-18T15:14
дело аудитора счетной палаты михаила меня
андрей клишас
игорь краснов
михаил мень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации дал в среду на заседании согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня.С таким запросом к СФ обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Меня, бывшего тогда губернатором региона."Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее словам, мера пресечения в отношении Меня предложена в виде "запрета определённых действий".Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, генпрокурор Игорь Краснов представил в Совфед большой объем материалов уголовного дела, касающегося Меня."Они были внимательно изучены, и по ним генпрокурор дал исчерпывающие комментарии", - подчеркнул сенатор.Клишас отметил, что решение Совфеда дать согласие на задержание Меня в качестве обвиняемого "обоснованно и принято в соответствии с законом".Согласно Конституции, Совет Федерации назначает часть аудиторов Счетной палаты РФ и даёт согласие на привлечение аудиторов к ответственности в случае предъявления обвинения.
https://ria.ru/20201118/khischenie-1585158416.html
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, андрей клишас, игорь краснов, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), россия, совет федерации рф, происшествия

Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Меня

13:17 18.11.2020 (обновлено: 15:14 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации дал в среду на заседании согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня.
С таким запросом к СФ обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Меня, бывшего тогда губернатором региона.
"Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По ее словам, мера пресечения в отношении Меня предложена в виде "запрета определённых действий".
Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
13:13
Генпрокурор раскрыл детали дела аудитора Счетной палаты Михаила Меня
Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, генпрокурор Игорь Краснов представил в Совфед большой объем материалов уголовного дела, касающегося Меня.
"Они были внимательно изучены, и по ним генпрокурор дал исчерпывающие комментарии", - подчеркнул сенатор.
Клишас отметил, что решение Совфеда дать согласие на задержание Меня в качестве обвиняемого "обоснованно и принято в соответствии с законом".
Согласно Конституции, Совет Федерации назначает часть аудиторов Счетной палаты РФ и даёт согласие на привлечение аудиторов к ответственности в случае предъявления обвинения.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
13:46
В Счетной палате прокомментировали обвинения против Михаила Меня
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняАндрей КлишасИгорь КрасновМихаил МеньСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСовет Федерации РФПроисшествия
 
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