https://ria.ru/20201118/soglasie-1585159478.html

Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Меня

Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Меня

Совет Федерации дал в среду на заседании согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:17

2020-11-18T13:17

2020-11-18T15:14

дело аудитора счетной палаты михаила меня

андрей клишас

игорь краснов

михаил мень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации дал в среду на заседании согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня.С таким запросом к СФ обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, СК расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Меня, бывшего тогда губернатором региона."Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее словам, мера пресечения в отношении Меня предложена в виде "запрета определённых действий".Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, генпрокурор Игорь Краснов представил в Совфед большой объем материалов уголовного дела, касающегося Меня."Они были внимательно изучены, и по ним генпрокурор дал исчерпывающие комментарии", - подчеркнул сенатор.Клишас отметил, что решение Совфеда дать согласие на задержание Меня в качестве обвиняемого "обоснованно и принято в соответствии с законом".Согласно Конституции, Совет Федерации назначает часть аудиторов Счетной палаты РФ и даёт согласие на привлечение аудиторов к ответственности в случае предъявления обвинения.

https://ria.ru/20201118/khischenie-1585158416.html

https://ria.ru/20201118/men-1585165732.html

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дело аудитора счетной палаты михаила меня, андрей клишас, игорь краснов, михаил мень, следственный комитет россии (ск рф), россия, совет федерации рф, происшествия